https://sputniknews.com.tr/20240213/15-yildir-surgundeydi-taylandin-eski-basbakanina-sartli-tahliye-karari-1080678775.html

15 yıldır sürgündeydi: Tayland'ın eski başbakanına şartlı tahliye kararı

15 yıldır sürgündeydi: Tayland'ın eski başbakanına şartlı tahliye kararı

Sputnik Türkiye

Tayland’da 15 yıllık sürgün hayatının ardından ülkesine döndükten sonra tutuklanan eski Başbakan Thaksin Shinawatra hakkında şartlı tahliye kararı verildi. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T12:09+0300

2024-02-13T12:09+0300

2024-02-13T12:09+0300

dünya

tayland

darbe

başbakan

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080678518_0:144:2770:1702_1920x0_80_0_0_6144a8147708902aacf91d421a906002.jpg

Tayland’da 15 yıllık sürgün hayatının ardından ülkesine dönen ve hakkındaki hapis cezası nedeniyle tutuklanan milyarder eski Başbakan Thaksin Shinawatra 6 aylık tutukluluk süresinin ardından tahliye edilecek. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin düzenlediği basın toplantısında, Thaksin hakkında ceza infaz kurumu yönetmeliğine uygun olarak şartlı tahliye kararı verildiğini söyledi. Srettha, "Thaksin uzun yıllar boyunca başbakanlık görevindeydi. Ülke için çok sayıda güzel şey yaptı. Hapisten çıktıktan sonra normal bir vatandaş olacak" dedi.Ceza İnfaz Kurumu düzenlemelerine göre eski başbakanın işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 Şubat'tan sonra serbest bırakılması bekleniyor.Cezası 8 yıldan 1 yıla indirilmiştiTayland’da iki dönem başbakanlık yapan 74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006’daki askeri darbe ile görevden alınmıştı. Darbenin ardından görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Thaksin, 2008 yılında ülkeden kaçmıştı. Thaksin, 22 Ağustos 2023’te Dubai’den Tayland’a döndükten sonra cezaevine gönderilmiş, aynı gün polis hastanesine sevk edilmişti.Çok sayıda sağlık sorunu bulunması nedeniyle Thaksin’in hapis cezası 8 yıldan 1 yıla indirilmişti. Thaksin, sağlık sorunları nedeniyle tutukluluk süresini hastanede geçirmişti.Bir telekomünikasyon şirketi ile futbol kulübü Manchester City'nin eski sahibi olan Thaksin, ülkenin en tanınmış başbakanı olarak biliniyor.Öte yandan, Tayland basınında yer alan haberlerde Thaksin’in 2015'te verdiği bir röportajda monarşiye hakaret ettiği gerekçesiyle suçlanması durumunda cezaevinden tahliyesinin iptal edilebileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230711/tayland-basbakani-prayut-aktif-siyaseti-birakti-1073426264.html

tayland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayland, darbe, başbakan