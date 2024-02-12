https://sputniknews.com.tr/20240212/sosyal-medya-paylasimi-33-bin-liraya-patladi-1080648511.html
Sosyal medya paylaşımı 33 bin liraya patladı
Sosyal medya paylaşımı 33 bin liraya patladı
Sputnik Türkiye
Mersin'de bir kişi aracıyla otoparkta drift attı. Çevredeki vatandaşlar drift görüntülerini çekip sosyal medyadan paylaşınca devreye polis girdi. 33 bin 739... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T12:32+0300
2024-02-12T12:32+0300
2024-02-12T12:32+0300
türkiye
trafik cezası
drift
sosyal medya
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Mersin'de aracıyla drift yapan sürücüye para cezası kesildi.Yenişehir ilçesinde bir otoparkta H.E.Ç. adlı sürücü, otomobiliyle drift attı.Drift anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü trafik şube müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı.Sürücüye drift atmak ve sürücü belgelerini yanında bulundurmamaktan 33 bin 739 TL ceza uygulandı.Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231103/yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-trafik-cezasi-mtv-ve-harclar-ne-kadar-olacak-1077024708.html
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trafik cezası, drift, sosyal medya
trafik cezası, drift, sosyal medya
Sosyal medya paylaşımı 33 bin liraya patladı
Mersin'de bir kişi aracıyla otoparkta drift attı. Çevredeki vatandaşlar drift görüntülerini çekip sosyal medyadan paylaşınca devreye polis girdi. 33 bin 739 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu.
Mersin'de aracıyla drift yapan sürücüye para cezası kesildi.
Yenişehir ilçesinde bir otoparkta H.E.Ç. adlı sürücü, otomobiliyle drift attı.
Drift anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü trafik şube müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı.
Sürücüye drift atmak ve sürücü belgelerini yanında bulundurmamaktan 33 bin 739 TL ceza uygulandı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi.