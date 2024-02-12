https://sputniknews.com.tr/20240212/sosyal-medya-paylasimi-33-bin-liraya-patladi-1080648511.html

Sosyal medya paylaşımı 33 bin liraya patladı

Sosyal medya paylaşımı 33 bin liraya patladı

Sputnik Türkiye

Mersin'de bir kişi aracıyla otoparkta drift attı. Çevredeki vatandaşlar drift görüntülerini çekip sosyal medyadan paylaşınca devreye polis girdi. 33 bin 739... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T12:32+0300

2024-02-12T12:32+0300

2024-02-12T12:32+0300

türkiye

trafik cezası

drift

sosyal medya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080648355_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_c6c869acc999dc25e2cd77a77f6d5028.jpg

Mersin'de aracıyla drift yapan sürücüye para cezası kesildi.Yenişehir ilçesinde bir otoparkta H.E.Ç. adlı sürücü, otomobiliyle drift attı.Drift anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü trafik şube müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı.Sürücüye drift atmak ve sürücü belgelerini yanında bulundurmamaktan 33 bin 739 TL ceza uygulandı.Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/yeniden-degerleme-orani-belli-oldu-trafik-cezasi-mtv-ve-harclar-ne-kadar-olacak-1077024708.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trafik cezası, drift, sosyal medya