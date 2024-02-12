https://sputniknews.com.tr/20240212/rusya-savunma-bakanligindan-ozel-askeri-harekatin-son-24-saatine-iliskin-aciklama-1080656454.html

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son bir günde yürütülen faaliyetler sonucunda Donetsk yönünde daha avantajlı hat ve... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T16:50+0300

2024-02-12T16:50+0300

2024-02-12T16:50+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna ordusu

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Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Bakanlığın açıklamasına göre Kupyansk yönünde Rusya ordusu 3 saldırıyı püskürtürken 60 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Krasnıy Liman yönünde bastırılan 2 saldırı girişiminde 290 asker öldürülürken Ukrayna tarafı 290 askerini yitirdi.Donetsk yönünde Rus ordusu daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirirken 13 saldırı girişimi akamete uğratıldı ve 240 Ukrayna askeri ile 2 top mühimmatı deposu imha edildi.Donetsk yönünde 3 saldırı girişiminde çıkan çatışmalarda 165'ten fazla Ukrayna askeri öldürülürken Herson yönünde ölen asker sayısı 70 olarak kaydedildi.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri 109 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240211/musk-kirim-ve-donbassin-kaderi-hakkinda-konustu-1080618553.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)