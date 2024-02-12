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Rus uzman Korotçenko’dan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi dize getirmesini bildi
Rus uzman Korotçenko’dan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi dize getirmesini bildi
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nin Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 satın almasını onaylama kararını değerlendiren Rus uzman Korotçenko, bu kararın Türkiye’nin... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T17:00+0300
2024-02-12T17:00+0300
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Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü ve Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye yeni ve modernize edilmiş F-16’ların satılmasını onaylama kararının büyük bir anlaşmanın bir parçası olduğunu belirterek konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Öte yandan anlaşmanın gelecekte Türkiye üzerinde baskı kurma riskini de barındırdığını kaydeden Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240211/abd-buyukelcisi-flake-kongrenin-turkiyeye-f-16-satisini-bu-hafta-onaylama-karari-onemli-bir-adim-1080618240.html
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Rus uzman Korotçenko’dan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi dize getirmesini bildi

17:00 12.02.2024
© AFP 2023 / AXEL HEIMKENTürk F-16
Türk F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
© AFP 2023 / AXEL HEIMKEN
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Özel
ABD Kongresi'nin Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 satın almasını onaylama kararını değerlendiren Rus uzman Korotçenko, bu kararın Türkiye’nin diplomatik başarısı olduğunu belirtti.
Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü ve Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye yeni ve modernize edilmiş F-16’ların satılmasını onaylama kararının büyük bir anlaşmanın bir parçası olduğunu belirterek konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Bu büyük anlaşma, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesini, buna karşılık ABD’nin yeni ve modernize edilen F-16’ların satın alınması önündeki tüm engelleri kaldırmasını öngörüyordu. Bu anlaşmanın organizasyonunda anahtar rolün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ait olduğunu düşünüyorum. Kendisi çok deneyimli bir politikacı. Geçmişte MİT’e başkanlık yapması, geniş yelpazede bağlara ve kapalı kapılar ardında önemli anlaşmalara varma yeteneğine sahip olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle genel olarak tüm bu durumu, Ankara ve Washington’un çıkarlarını koordine etmesini mümkün kılan bir anlaşma olarak değerlendirilebilir. Başlarda Washington, karşılığında hiçbir şey vermeden TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesini sağlamak için F-16’ları baskı olarak kullanıyordu. Lakin Ankara, ustaca diplomatik oyun ve diplomatik baskı sayesinde Washington’a karşı yükümlülükler kabul ettirdi. Bu nedenle genel olarak bu aşamada Türkiye ulusal çıkarlarını hayata geçirerek ABD’yi kendine saygı duymaya zorladı. Bu kesinlikle Ankara için büyük başarı.

Öte yandan anlaşmanın gelecekte Türkiye üzerinde baskı kurma riskini de barındırdığını kaydeden Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

Washington, Amerikan silah satın alan ülkelere, söz dinlemez hale geldiklerinde büyük baskı uygulamakla meşhur. Bu türden, sevkiyat sürecinin dondurulduğu, yedek parçalara ve teknik bakıma ambargo uygulandığı bir sürü anlaşma hatırlıyoruz. Bu yüzden elbette Ankara’nın bu aşamada elde ettiği diplomatik başarıya rağmen bu anlaşma kapsamında Türkiye için büyük riskler devam ediyor. Bu tür riskler arasında, F-16 aviyoniklerine, dışarıdan bir sinyalle bu uçakları kullanılamaz duruma getirebilecek yazılım ve donanımın yüklenmesi gösterilebilir. Saddam Hüseyin’in elindeki hava savunma sisteminin nasıl devre dışı bırakıldığını hatırlıyoruz. Karmaşık radyo elektroniklerine sahip Amerikan askeri teçhizatıyla ilgili bu tür riskler her zaman var.

Jeff Flake - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
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