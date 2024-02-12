https://sputniknews.com.tr/20240212/rus-hava-savunmasi-belgorod-bolgesinde-ucak-tipi-bir-iha-dusurdu-1080635998.html

Rus hava savunması Belgorod bölgesinde uçak tipi bir İHA düşürdü

Rus hava savunması Belgorod bölgesinde uçak tipi bir İHA düşürdü

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rus hava savunma güçlerinin Belgrod bölgesinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T00:44+0300

2024-02-12T00:44+0300

2024-02-12T00:44+0300

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Belgorod Valisi Gladkov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre Rus hava savunma güçleri, Belgrod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA düşürdü, ön bilgilere göre olayda yaralanan olmadı.Gladkov, “Belgorod bölgesinde hava savunma sistemimiz devreye girdi, Mayskiy kasabası yakınlarında uçak tipi bir İHA düşürüldü. Acil servisler, sahadaki sonuçlarla ilgili bilgileri netleştiriyor. İlk verilere göre herhangi bir yaralanma olmadı, tahribat oluşmadı” ifadelerini kullandı.Saldırıya ilişkin bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin başarısız saldırı girişiminin Moskova saati ile 22.00 (TSİ ile aynı) sularında meydana geldiğini, İHA’nın nöbetteki hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü doğruladı.Gladkov daha önce, Ukrayna’nın son 24 saat içinde Belgorod bölgesinin sınıra yakın dört ilçesine en az 20 kez ateş açtığını, saldırılarda 3 işçinin yaralandığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-savunma-bakani-soygu-udmurtyadaki-iha-uretimini-denetledi-1080595524.html

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