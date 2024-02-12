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SON DAKİKA | Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
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Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale96.1
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
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Radyo Sputnik karasal yayını artık Türkiye’nin tüm bölgelerinde
Radyo Sputnik karasal yayını artık Türkiye’nin tüm bölgelerinde
Radyo Sputnik'in 24 saat aralıksız süren yayını, 12 Şubat 2024 tarihinden itibaren Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak. İşte, Radyo Sputnik'in il il yeni... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T09:23+0300
2024-02-12T10:02+0300
türkiye
radyo sputnik
sputnik haber ajansı & radyosu
frekans
il
radyo
ödül
program
dinleyici
istanbul
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Radyo Sputnik 24 saat aralıksız süren yayını, 12 Şubat'tan itibaren Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak. Radyo Sputnik, 7 bölgede tam 24 ilinde dinleyiciyle buluşacak. Bu sayede Türkiye’de 60 milyon kişi Sputnik'in radyosunu dinleyebilecek.Radyo Sputnik’in yayın yapacağı iller: İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van. Radyo Sputnik, haftanın 7 günü ve günün 24 saati Türkçe yayın yapan radyo istasyonu. Radyo Sputnik, ekonomiden siyasete, teknolojiden spora pek çok alanda önde gelen programcıları, haber kuşakları ve özel söyleşilerle dinleyicilerine ulaşıyor. Radyo Sputnik’in programları ve programcıları birçok ödüle layık görülüp dinleyici kitlesinin saygı ile sevgisini kazandı.Radyo Sputnik’in yayın yapacağı iller ve frekansları şöyle:1. Adana 107.42. Ankara 96.23. Antalya 104.84. Bursa 101.45. Çanakkale 107.26. Diyarbakır 89.67. Gaziantep 104.38. Hatay 106.19. İstanbul 97.810. İzmir 91.011. Kahramanmaraş 92.312. Kayseri 105.513. Kocaeli 90.214. Konya 88.615. Malatya 106.016. Manisa 101.017. Mardin 92.218. Ordu 99.619. Sakarya 90.220. Samsun 99.121. Sivas 104.222. Şanlıurfa 95.323. Trabzon 102.424. Van 88.0Radyo Sputnik hakkındaSputnik ajansı, Türkiye’de 2014’ten bu yana faaliyete gösteriyor. Çok fonksiyonlu editör merkezleri İstanbul ve Ankara’da bulunuyor. Sputnik Türkiye, radyonun yanı sıra, bir İnternet portalı ve önde gelen sosyal medya platformlarında toplamda 1.6 milyondan fazla takipçiye sahip hesaplardan oluşuyor. Sputnik Türkiye defalarca Türkiye’de en çok okunan yabancı medya kuruluşlarından biri olarak gösterildi.Sputnik hakkındaSputnik markası, ‘Rossiya Segodnya’ Medya Grubu tarafından 10 Kasım 2014’te faaliyete geçirildi. Şu an itibariyle Sputnik 30’dan fazla dilde çalışmayı sürdürüyor. Sputnik’in İstanbul, Ankara, Pekin, Washington, Kahire, Montevideo dahil olmak üzere dünya genelinde bir sürü editör merkezi bulunuyor. Radyo Sputnik, dünyanın 90’dan fazla şehrinde 12 dilde analog ve dijital formatta yayın yapıyor.
türkiye
istanbul
izmir
bursa
çanakkale
konya
trabzon
van
sivas
diyarbakır
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Radyo Sputnik karasal yayını artık Türkiye’nin tüm bölgelerinde

09:23 12.02.2024 (güncellendi: 10:02 12.02.2024)
© Sputnik / Kerimcan MalazRadyo Sputnik'in yayın yaptığı 24 ilin haritası
Radyo Sputnik'in yayın yaptığı 24 ilin haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Radyo Sputnik'in 24 saat aralıksız süren yayını, 12 Şubat 2024 tarihinden itibaren Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak. İşte, Radyo Sputnik'in il il yeni frekansları...
Radyo Sputnik 24 saat aralıksız süren yayını, 12 Şubat'tan itibaren Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak. Radyo Sputnik, 7 bölgede tam 24 ilinde dinleyiciyle buluşacak. Bu sayede Türkiye’de 60 milyon kişi Sputnik'in radyosunu dinleyebilecek.
Radyo Sputnik’in yayın yapacağı iller: İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van.
Radyo Sputnik, haftanın 7 günü ve günün 24 saati Türkçe yayın yapan radyo istasyonu. Radyo Sputnik, ekonomiden siyasete, teknolojiden spora pek çok alanda önde gelen programcıları, haber kuşakları ve özel söyleşilerle dinleyicilerine ulaşıyor. Radyo Sputnik’in programları ve programcıları birçok ödüle layık görülüp dinleyici kitlesinin saygı ile sevgisini kazandı.
Radyo Sputnik’in yayın yapacağı iller ve frekansları şöyle:
1. Adana 107.4
2. Ankara 96.2
3. Antalya 104.8
4. Bursa 101.4
5. Çanakkale 107.2
6. Diyarbakır 89.6
7. Gaziantep 104.3
8. Hatay 106.1
9. İstanbul 97.8
10. İzmir 91.0
11. Kahramanmaraş 92.3
12. Kayseri 105.5
13. Kocaeli 90.2
14. Konya 88.6
15. Malatya 106.0
16. Manisa 101.0
17. Mardin 92.2
18. Ordu 99.6
19. Sakarya 90.2
20. Samsun 99.1
21. Sivas 104.2
22. Şanlıurfa 95.3
23. Trabzon 102.4
24. Van 88.0

Radyo Sputnik hakkında

Sputnik ajansı, Türkiye’de 2014’ten bu yana faaliyete gösteriyor. Çok fonksiyonlu editör merkezleri İstanbul ve Ankara’da bulunuyor. Sputnik Türkiye, radyonun yanı sıra, bir İnternet portalı ve önde gelen sosyal medya platformlarında toplamda 1.6 milyondan fazla takipçiye sahip hesaplardan oluşuyor. Sputnik Türkiye defalarca Türkiye’de en çok okunan yabancı medya kuruluşlarından biri olarak gösterildi.

Sputnik hakkında

Sputnik markası, ‘Rossiya Segodnya’ Medya Grubu tarafından 10 Kasım 2014’te faaliyete geçirildi. Şu an itibariyle Sputnik 30’dan fazla dilde çalışmayı sürdürüyor. Sputnik’in İstanbul, Ankara, Pekin, Washington, Kahire, Montevideo dahil olmak üzere dünya genelinde bir sürü editör merkezi bulunuyor. Radyo Sputnik, dünyanın 90’dan fazla şehrinde 12 dilde analog ve dijital formatta yayın yapıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
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