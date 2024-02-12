https://sputniknews.com.tr/20240212/radyo-sputnik-dinleyici-kitlesini-60-milyona-cikariyor-1080639239.html

Radyo Sputnik karasal yayını artık Türkiye’nin tüm bölgelerinde

Radyo Sputnik karasal yayını artık Türkiye’nin tüm bölgelerinde

Radyo Sputnik'in 24 saat aralıksız süren yayını, 12 Şubat 2024 tarihinden itibaren Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak. İşte, Radyo Sputnik'in il il yeni... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T09:23+0300

2024-02-12T09:23+0300

2024-02-12T10:02+0300

türkiye

radyo sputnik

sputnik haber ajansı & radyosu

frekans

il

radyo

ödül

program

dinleyici

istanbul

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080638889_29:0:966:527_1920x0_80_0_0_631980876bff2586190dd4bde514f087.jpg

Radyo Sputnik 24 saat aralıksız süren yayını, 12 Şubat'tan itibaren Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayacak. Radyo Sputnik, 7 bölgede tam 24 ilinde dinleyiciyle buluşacak. Bu sayede Türkiye’de 60 milyon kişi Sputnik'in radyosunu dinleyebilecek.Radyo Sputnik’in yayın yapacağı iller: İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van. Radyo Sputnik, haftanın 7 günü ve günün 24 saati Türkçe yayın yapan radyo istasyonu. Radyo Sputnik, ekonomiden siyasete, teknolojiden spora pek çok alanda önde gelen programcıları, haber kuşakları ve özel söyleşilerle dinleyicilerine ulaşıyor. Radyo Sputnik’in programları ve programcıları birçok ödüle layık görülüp dinleyici kitlesinin saygı ile sevgisini kazandı.Radyo Sputnik’in yayın yapacağı iller ve frekansları şöyle:1. Adana 107.42. Ankara 96.23. Antalya 104.84. Bursa 101.45. Çanakkale 107.26. Diyarbakır 89.67. Gaziantep 104.38. Hatay 106.19. İstanbul 97.810. İzmir 91.011. Kahramanmaraş 92.312. Kayseri 105.513. Kocaeli 90.214. Konya 88.615. Malatya 106.016. Manisa 101.017. Mardin 92.218. Ordu 99.619. Sakarya 90.220. Samsun 99.121. Sivas 104.222. Şanlıurfa 95.323. Trabzon 102.424. Van 88.0Radyo Sputnik hakkındaSputnik ajansı, Türkiye’de 2014’ten bu yana faaliyete gösteriyor. Çok fonksiyonlu editör merkezleri İstanbul ve Ankara’da bulunuyor. Sputnik Türkiye, radyonun yanı sıra, bir İnternet portalı ve önde gelen sosyal medya platformlarında toplamda 1.6 milyondan fazla takipçiye sahip hesaplardan oluşuyor. Sputnik Türkiye defalarca Türkiye’de en çok okunan yabancı medya kuruluşlarından biri olarak gösterildi.Sputnik hakkındaSputnik markası, ‘Rossiya Segodnya’ Medya Grubu tarafından 10 Kasım 2014’te faaliyete geçirildi. Şu an itibariyle Sputnik 30’dan fazla dilde çalışmayı sürdürüyor. Sputnik’in İstanbul, Ankara, Pekin, Washington, Kahire, Montevideo dahil olmak üzere dünya genelinde bir sürü editör merkezi bulunuyor. Radyo Sputnik, dünyanın 90’dan fazla şehrinde 12 dilde analog ve dijital formatta yayın yapıyor.

türkiye

istanbul

izmir

bursa

çanakkale

konya

trabzon

van

sivas

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo sputnik istanbul frekansı, radyo sputnik ankara frekansı, radyo sputnik adana frekeansı, radyo sputnik antalya frekansı, radyo sputnik bursa frekansı, radyo sputnik çanakkale frekansı, radyo sputnik diyarbakır frekansı, radyo sputnik gaziantep frekansı, radyo sputnik hatay frekansı, radyo sputnik izmir frekansı, radyo sputnik kahramanmaraş frekansı, radyo sputnik kayseri frekansı, radyo sputnik kocaeli frekansı, radyo sputnik konya frekansı, radyo sputnik malatya frekansı, radyo sputnik manisa frekansı, radyo sputnik mardin frekansı, radyo sputnik ordu frekansı, radyo sputnik sakarya rekansı, radyo sputnik samsun frekansı, radyo sputnik sivas frekansı, radyo sputnik şanlıurfa frekansı, radyo sputnik trabzon frekansı, radyo sputnik van frekansı