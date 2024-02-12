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Meteoroloji uyardı: Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T12:18+0300
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türkiye
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meteoroloji genel müdürlüğü
akdeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akdeniz, fırtına
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akdeniz, fırtına

Meteoroloji uyardı: Akdeniz'de fırtına bekleniyor

12:18 12.02.2024 (güncellendi: 12:54 12.02.2024)
© CİHAN ATİK-AW114552kocaeli, deniz
kocaeli, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
© CİHAN ATİK-AW114552
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Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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