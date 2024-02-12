https://sputniknews.com.tr/20240212/meteoroloji-acikladi-akdenizde-firtina-uyarisi--1080648088.html

Meteoroloji uyardı: Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T12:18+0300

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2024-02-12T12:54+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akdeniz

fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, akdeniz, fırtına