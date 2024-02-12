https://sputniknews.com.tr/20240212/kabine-toplantisi-basladi-1080654690.html

Kabine toplantısı başladı

Kabine toplantısı başladı

Sputnik Türkiye

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de toplandı. Gündemde, enflasyonla mücadele, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret, Milli... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T15:39+0300

2024-02-12T15:39+0300

2024-02-12T15:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

kabine toplantısı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080654532_0:203:3217:2013_1920x0_80_0_0_891fb5c3efc4a42596dd20eaee895a32.jpg

Kabine, yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak.Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar görüşülecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretlerin hazırlıkları da masada olacak.İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.F-16 tedarik ve modernizasyon süreci de kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olarak belirtiliyor.Amerikan Kongresi'nden Türkiye’nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı.Kabinede bu konuda teknik süreçlere ilişkin de değerlendirmeler yapılacak.Terörle mücadeleÖnce MİT Başkanı İbrahim Kalın ardından da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'a bir dizi temasta bulundu.O ziyaretlerin yansımaları ve Irak’taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240206/turkiye-misir-iliskilerinde-normallesme-adimlari-cumhurbaskani-erdogan-12-yil-sonra-misira-gidiyor-1080458465.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kabine toplantısı