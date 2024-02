https://sputniknews.com.tr/20240212/irfan-degirmenciden-tipin-izmir-adayi-olacagi-iddialarina-iliskin-aciklama-1080644619.html

İrfan Değirmenci'den İzmir adaylığı iddialarına ilişkin açıklama

İrfan Değirmenci’den İzmir adaylığı iddialarına ilişkin açıklama

Geçen seçimlerde TİP'ten İzmir milletvekili adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci, Halk TV'den ayrıldığını duyurmasının ardından bu kez İzmir'den belediye...

Değirmenci, “Koltuğa alışmak çok fena bir şey. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon ama tek yol değil. Yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle" ifadeleriyle Halk TV’den ayrıldığını duyurmuştu. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sevgili yol arkadaşımız İrfan Değirmenci Halk TV ana haber sunuculuğundan kendi isteğiyle ayrılmıştır. Daha uzun yıllar beraber yol yürümek isterdim. Ancak içindeki politika tutkusu ağır bastı. Siyasi hayatında başarılar diliyorum” demişti.Değirmenci’nin yerel seçimlerde aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, genel seçimlerde milletvekili adayı olduğu İzmir’den veya Ankara’nın Çankaya ilçesinden belediye başkan adayı olabileceği iddiaları ortaya atıldı."Bana uygun görülecek her pozisyona adayım”Gerçekizmir’e açıklamalarda bulunan Değirmenci adaylık iddialarını reddetmezken, “Bunun İzmir’de konuşuluyor olması beni çok mutlu ediyor. Başka şehirlerde de konuşuluyor olması mutlu ediyor. Ben halkımızın mücadelesini büyüteceğim her yerde bana uygun görülecek her pozisyona adayım” dedi."Bir kez kaybettiysen bir daha dene ama bir daha yenil ama daha güzel yenil”“İzmir seçenekler arasında mı?” sorusunu yanıtlayan Değirmenci, “Parti Meclisi’miz var, her partide olduğu gibi. Tartışacağız, konuşacağız. Süreç belli en geç 20 Şubat’ta Yüksek Seçim Kurula’na(YSK) listeler teslim edilmiş olacak. Genel seçimlerde milletvekili seçildik aslında itirazlarımı kabul etmiş olsalardı elimizde belgeler vardı ama mücadele devam ediyor. Bir kez kaybettiysen bir daha dene ama bir daha yenil ama daha güzel yenil” ifadelerini kullandı.

