Finlandiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Stubb'dan ilk Rusya mesajı

Finlandiya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51,6’sını alan eski Başbakan Alexander Stubb, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.



Stubb, seçilmiş cumhurbaşkanı olarak ilk basın toplantısını düzenlerken Rusya'ya da ikili ilişkiler konusunda açık mesaj gönderdi.



"Bu son derece zor durumda sınır muhafızlarımız arasında pratik düzeyde bir ilişkimiz var, diplomatlarımız ve bürokratlarımız arasında diplomatik düzeyde de bir ilişkimiz var" diyen Stubb, ancak şu anda Rusya ile siyasi ilişkilerin bulunmadığını ve yakın gelecekte düzeleceğini de düşünmediğini vurguladı.



NATO ülkelerinin GSYİH'lerinin yüzde 2'sini savunmaya ayırmaları gerektiğini kaydeden Stubb, Finlandiya'nın Batı'nın dünya düzeyine çıkarmayı planladığı en çok stratejik öneme sahip ülkelerden biri olduğunu savundu.



Stubb, Finlandiya'nın çıkarlarını ön planda tutacağına ve ülkesi için birleştirici bir faktör olacağına dair de söz verdi.



Avrupa yanlısı ve Rusya'ya karşı sert bir tutum sergileyen güçlü bir Ukrayna destekçisi olan Stubb, nükleer silahların Finlandiya toprakları üzerinden nakledilmesine izin verilmesi ve bazı NATO birliklerinin Finlandiya'da kalıcı olarak konuşlandırılması gibi NATO ile işbirliğinden yana bir tutum sergilerken, nükleer silahların Finlandiya'da depolanmasını ise desteklemiyor. Stubb katıldığı bir programda, "Bazen nükleer silah barışın garantisidir" demişti.