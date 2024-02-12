https://sputniknews.com.tr/20240212/ermenistan-azerbaycan-sinirinda-gerilim-azerbaycan-askeri-yaralandi-1080658035.html
Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilim: Azerbaycan askeri yaralandı
Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilim: Azerbaycan askeri yaralandı
Sputnik Türkiye
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan bir Azerbaycan askerinin yaralandığı bildirildi. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T17:17+0300
2024-02-12T17:17+0300
2024-02-12T17:17+0300
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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı belirtildi.Açıklamada, ateş sonucu Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı bir askerin yaralandığı, yaralı askerin helikopterle hastaneye tahliye edildiği aktarıldı.Ermenistan tarafından Azerbaycan mevzilerine ateş açılması anının kameralarla kaydedildiği belirtilen açıklamada, durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu bildirildi.Yaşanan provokasyonda sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240212/azerbaycandan-ermenistandaki-ab-misyonuna-tepki-1080652771.html
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azerbaycan, ermenistan, sınır, asker
azerbaycan, ermenistan, sınır, asker
Ermenistan-Azerbaycan sınırında gerilim: Azerbaycan askeri yaralandı
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan bir Azerbaycan askerinin yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, ateş sonucu Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı bir askerin yaralandığı, yaralı askerin helikopterle hastaneye tahliye edildiği aktarıldı.
Ermenistan tarafından Azerbaycan mevzilerine ateş açılması anının kameralarla kaydedildiği belirtilen açıklamada, durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu bildirildi.
Yaşanan provokasyonda sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu ifade edildi.