'Dört kişilik bir ailenin yıllık asgari iletişim harcaması 8 bin 934 TL. Bunun 2 bin 62 TL'si vergi'

“Tabii ki aslında burada bir başka tartışılacak konu daha var. Meşhur özel iletişim vergisi. Bakın 8 bin 934 liranın, 2 bin 62 TL’si vergi. Bu vergiler neden özel tüketimden yüksek, inanın ben de bilmiyorum. Bu özel iletişimden vergi almak çok kolay. Herkes mecburen mobil telefonunda internet kullanıyor. Sabit internet kullanıyor. İşletmelerde internet hizmeti var. O yüzden özel iletişim vergisi maalesef geçiciydi, oranlarıyla öyle bir oynandı ki... İlginç bir serüveni var. İlk çıktı, sonra bir yüzde 5’e indi hepsi. Sonra yüzde 7,5’e çıktı. Şimdi hepsi yüzde 10. Bir de diğer vergiler var özellikle mobil tarafta çok var. Bu seviyelerde vergi alındığı zaman, bu fiyatlar yükselecek. İnsanların durumuna, özellikle ücretlilerin durumuna baktığımızda yüksek. O işletmeler ne yapsın? Maaş ödemek zorunda. Elektrik parası ödemek zorunda. Yatırım yapmak zorunda. Bir de öyle bir sektör ki, yatırım yapmazsan gelişemiyorsun. TÜİK rakamları ile ilgili konuşacaksak, onlar da farkına vardı sanırım çünkü hissedilen enflasyonu açıkladılar. Şahsi olarak söyleyeyim. Dernek adına değil. Bir emekli olarak ben de yaşıyorum bunu. Yıl sonu geliyor, maaşımız ona göre artıyor. Onların da kendine göre hesabı kitabı vardır, ne diyelim? Ama benim hissettiğim enflasyon çok farklı.”