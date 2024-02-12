https://sputniknews.com.tr/20240212/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-ilk-astronotu-gezeravciyi-kabul-etti-1080652912.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T14:32+0300
2024-02-12T14:32+0300
2024-02-12T14:32+0300
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recep tayyip erdoğan, alper gezeravcı
recep tayyip erdoğan, alper gezeravcı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.