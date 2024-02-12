https://sputniknews.com.tr/20240212/ciftci-protestolari-avrupayi-sardi--1080661604.html

Çiftçi protestoları Avrupa'yı sardı

Çiftçi protestoları Avrupa'yı sardı

Sputnik Türkiye

Avrupa genelinde çiftçilerin, ucuz ithalat ve bürokrasi gibi diğer şikayetlerinin yanı sıra, vergi ve artan maliyetler konusunda kendilerine daha fazla destek... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T19:44+0300

2024-02-12T19:44+0300

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Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Ukrayna krizi sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor. Birçok Avrupa ülkesinde aylardır süren çiftçi eylemleri ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

ab

ukrayna

ispanya

fransa

yunanistan

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infografik, avrupa, çiftçi, protesto, ab, ukrayna, ispanya, tarım, fransa, yunanistan, инфографика