https://sputniknews.com.tr/20240212/ciftci-protestolari-avrupayi-sardi--1080661604.html
Çiftçi protestoları Avrupa'yı sardı
Çiftçi protestoları Avrupa'yı sardı
Sputnik Türkiye
Avrupa genelinde çiftçilerin, ucuz ithalat ve bürokrasi gibi diğer şikayetlerinin yanı sıra, vergi ve artan maliyetler konusunda kendilerine daha fazla destek... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T19:44+0300
2024-02-12T19:44+0300
2024-02-12T19:45+0300
multimedya
infografik
avrupa
çiftçi
protesto
ab
ukrayna
ispanya
tarım
fransa
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080661061_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_cef1074a68f114ffdb0d7eb1acbfeba3.png
Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Ukrayna krizi sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor. Birçok Avrupa ülkesinde aylardır süren çiftçi eylemleri ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
ab
ukrayna
ispanya
fransa
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080661061_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_1071cea1bdd172d6ee496cf5c7e52152.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, avrupa, çiftçi, protesto, ab, ukrayna, ispanya, tarım, fransa, yunanistan, инфографика
infografik, avrupa, çiftçi, protesto, ab, ukrayna, ispanya, tarım, fransa, yunanistan, инфографика
Çiftçi protestoları Avrupa'yı sardı
19:44 12.02.2024 (güncellendi: 19:45 12.02.2024)
Avrupa genelinde çiftçilerin, ucuz ithalat ve bürokrasi gibi diğer şikayetlerinin yanı sıra, vergi ve artan maliyetler konusunda kendilerine daha fazla destek olmalarını sağlamak için hükümetlere baskı yapmak maksadıyla düzenledikleri protestolar devam ediyor.
Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Ukrayna krizi sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor. Birçok Avrupa ülkesinde aylardır süren çiftçi eylemleri ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.