https://sputniknews.com.tr/20240212/79-yasindaki-gezgin-193-ulkeyi-gezdi-1080653412.html
79 yaşındaki gezgin 193 ülkeyi gezdi
79 yaşındaki gezgin 193 ülkeyi gezdi
Sputnik Türkiye
Filipinli seyahat tutkunu Luisa Yu, gençliğinde dünyadaki tüm ülkeleri seyahat etme hayaline 56 yıl sonra kavuştu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T15:20+0300
2024-02-12T15:20+0300
2024-02-12T15:21+0300
dünya
filipinler
gezgin
luisa yu
bm
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23 yaşından beri dünyadaki tüm ülkeleri ziyaret etme hayali kuran 79 yaşındaki Luisa Yu, 56 yıl sonra amacına ulaştı. Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeyi gezen Yu, ilk seyahatini değişim öğrencisi olarak gittiği ABD'ye son ziyaretini ise Sırbistan' a gerçekleştirdi.Çok sayıda ülkeyi ziyaret eden ve seyahat boyunca birçok insanla tanışan Yu, ''Hepimizin sandığımızdan daha fazla benzer olduğumuzu öğrendim'' sözlerini paylaştı.Seyahat etmeyi hayal eden herkesi bu adımı atmaya teşvik eden Yu, ''Korkmayın, dışarı çıkın, seyahat edin. Kimseyi beklemeyin çünkü fırsat gelirse bir daha asla olmayabilir. Sadece kendiniz olun. İradeniz varsa bir yolu da vardır. Hiçbir şey imkansız olmayacaktır. Sadece oraya gitmelisiniz"
filipinler
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filipinler, gezgin, luisa yu, bm
filipinler, gezgin, luisa yu, bm
79 yaşındaki gezgin 193 ülkeyi gezdi
15:20 12.02.2024 (güncellendi: 15:21 12.02.2024)
Filipinli seyahat tutkunu Luisa Yu, gençliğinde dünyadaki tüm ülkeleri seyahat etme hayaline 56 yıl sonra kavuştu.
23 yaşından beri dünyadaki tüm ülkeleri ziyaret etme hayali kuran 79 yaşındaki Luisa Yu, 56 yıl sonra amacına ulaştı.
Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeyi gezen Yu, ilk seyahatini değişim öğrencisi olarak gittiği ABD'ye son ziyaretini ise Sırbistan' a gerçekleştirdi.
Çok sayıda ülkeyi ziyaret eden ve seyahat boyunca birçok insanla tanışan Yu, ''Hepimizin sandığımızdan daha fazla benzer olduğumuzu öğrendim'' sözlerini paylaştı.
Seyahat etmeyi hayal eden herkesi bu adımı atmaya teşvik eden Yu, ''Korkmayın, dışarı çıkın, seyahat edin. Kimseyi beklemeyin çünkü fırsat gelirse bir daha asla olmayabilir. Sadece kendiniz olun. İradeniz varsa bir yolu da vardır. Hiçbir şey imkansız olmayacaktır. Sadece oraya gitmelisiniz"