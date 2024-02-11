https://sputniknews.com.tr/20240211/yerlikaya-bizim-demokratik-ortamimiza-kim-yan-bakiyorsa-onlara-duz-bakmak-niyetimiz-yok-1080613627.html
Yerlikaya: Bizim demokratik ortamımıza kim yan bakıyorsa onlara düz bakmak niyetimiz yok
Yerlikaya: Bizim demokratik ortamımıza kim yan bakıyorsa onlara düz bakmak niyetimiz yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırı sırasında yaralanan 22 yaşındaki kadını hastanede ziyaret etti. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T00:15+0300
2024-02-11T00:15+0300
2024-02-11T00:15+0300
politika
ali yerlikaya
ak parti
silahlı saldırı
hastane
yaralı
ağır yaralı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080139692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97097ad697407526fc51e1a425fae16f.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın, Kanarya Mahallesi’nde seçim çalışmaları kapsamında bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti.Ziyaretin ardından hastane önünde açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Hekimlerden değerlendirmeyi aldım. Duamız Ebru kardeşimiz ile. Allah sevenlerine, ailesine, hepimize bağışlasın diye dua ediyoruz. Yoğun bakımda ameliyatı bitti. Bu saldırıyı kimler yaptı ise lanetliyoruz. Emniyetimiz, Valimiz, istihbaratımız hepimiz bu olayı aydınlatma noktasında gayret gösteriyoruz, sıkı çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu kim yaptı, arkasında kim var, niyeti var hep birlikte aziz milletimize açıklayacağız. Şüphelileri adalete teslim etmekte kararlıyız. Biz 31 Mart seçimi öncesinde sayılı gün kala, seçim günü ve seçimden sonra, her seçimde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı olarak seçimin güvenliği ve huzur ortamında yapılmasıyla ilgili büyük bir tecrübemiz var. Hiç kimse merak etmesin. Yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, demokratik ortamımıza kim yan bakıyorsa onlara da düz bakmak niyetimiz yok. Devletimiz, milletimiz beraberlik içinde bu seçimi de güzellikle gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/saglik-bakani-koca-silahli-saldirida-yaralanan-vatandasin-ameliyattan-ciktigini-bildirdi-1080612999.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080139692_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_fd7344a8e51ddc9fee817145703c7803.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, ak parti, silahlı saldırı, hastane, yaralı, ağır yaralı
ali yerlikaya, ak parti, silahlı saldırı, hastane, yaralı, ağır yaralı
Yerlikaya: Bizim demokratik ortamımıza kim yan bakıyorsa onlara düz bakmak niyetimiz yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırı sırasında yaralanan 22 yaşındaki kadını hastanede ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın, Kanarya Mahallesi’nde seçim çalışmaları kapsamında bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaşı hastanede ziyaret etti.
Ziyaretin ardından hastane önünde açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Hekimlerden değerlendirmeyi aldım. Duamız Ebru kardeşimiz ile. Allah sevenlerine, ailesine, hepimize bağışlasın diye dua ediyoruz. Yoğun bakımda ameliyatı bitti. Bu saldırıyı kimler yaptı ise lanetliyoruz. Emniyetimiz, Valimiz, istihbaratımız hepimiz bu olayı aydınlatma noktasında gayret gösteriyoruz, sıkı çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu kim yaptı, arkasında kim var, niyeti var hep birlikte aziz milletimize açıklayacağız. Şüphelileri adalete teslim etmekte kararlıyız. Biz 31 Mart seçimi öncesinde sayılı gün kala, seçim günü ve seçimden sonra, her seçimde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı olarak seçimin güvenliği ve huzur ortamında yapılmasıyla ilgili büyük bir tecrübemiz var. Hiç kimse merak etmesin. Yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, demokratik ortamımıza kim yan bakıyorsa onlara da düz bakmak niyetimiz yok. Devletimiz, milletimiz beraberlik içinde bu seçimi de güzellikle gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.