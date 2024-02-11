https://sputniknews.com.tr/20240211/trumpin-nato-aciklamalari-beyaz-sarayi-korkuttu-1080622166.html

Trump’ın NATO açıklamaları Beyaz Saray’ı korkuttu

Trump’ın NATO açıklamaları Beyaz Saray’ı korkuttu

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO’nun savunma harcamaları gereksinimlerini karşılamayan müttefiklerini Rus... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T13:31+0300

2024-02-11T13:31+0300

2024-02-11T13:31+0300

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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO’nun savunma harcamaları gereksinimlerini karşılamayan müttefiklerini Rus saldırısına karşı korumayacağı yönündeki sözlerini ‘dehşet verici’ olarak nitelendirdi.Trump’ın sözleri karşısında dehşete düştüklerini ima eden Bates, “ABD'nin en yakın müttefiklerinin topraklarına ‘saldırıları teşvik etmek’ dehşet verici. Aynı zamanda ABD'nin ulusal güvenliğini, küresel istikrarı ve ABD ekonomisini tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı.ABD Başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump, Güney Carolina eyaletinde seçmenleriyle bir araya gelmiş, buradaki konuşmasında, başkan olduğu dönemde, NATO'nun savunma harcama hedeflerini yerine getirmeyen üyelerinin savunulmaması gerektiği konusundaki açıklaması üzerine bir müttefikle ‘karşı karşıya’ geldiğini belirtmişti.Kendisine karşı çıkan müttefike verdiği yanıtta Trump, ödemelerin yapılmaması durumunda Rusya'nın istediğini yapmasını ve olası saldırılarını ‘destekleyeceğini’ söylediğini aktardı.Trump, "Neden ödeme yapmıyorsun? Sizi korumazdım, hatta size (Rusya'nın) ne isterlerse yapmalarını desteklerim. Ödemelerinizi yapmak zorundasınız" diye ekledi.Trump, ABD'nin yaptığı tüm yardımların krediye dönüştürülmesini talep ettiEski Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı ülkelere karşılıksız para vermeyi bırakması gerektiğini de savunurken, sağladığı tüm dış yardımlarını krediye dönüştürmesi gerektiğini belirtti.Senato'da Ukrayna, İsrail ve Tayvan'ı desteklemek üzere 95 milyar dolar ayrılmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğünü anımsatan Trump, “Bundan böyle hiçbir yabancı ülkeye, karşılıksız dış yardım şeklinde fon sağlanmayacaktır. Verilecek kredi son derece elverişli koşullarda olabilir. Faizsiz ve sınırsız bir süre için, ama yine de bir kredi olmalıdır, karşılıksız değil...” diye yazdı.Trump, ABD'nin, fonları alan ülkenin Amerikan karşıtı politikalar izlemesi ya da aniden zenginleşmesi halinde sağladığı fonların geri ödenmesini talep etmesi gerektiğinin de altını çizerek, sözlerini, “Bir daha asla geri ödeme umudu olmadan ya da beraberinde koşullar olmadan para vermemeliyiz. ABD bir daha asla aptal olmamalı" diye bitirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240211/trumptan-nato-ulkelerine-tehdit-sizi-yardim-etmeyecegim-1080615985.html

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