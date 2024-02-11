https://sputniknews.com.tr/20240211/suriye-lideri-esad-abdnin-eylemleri-ortadogudaki-gerilimi-tirmandirma-tehlikesi-tasiyor-1080632823.html

Suriye lideri Esad: ABD’nin eylemleri Ortadoğu’daki gerilimi tırmandırma tehlikesi taşıyor

Suriye lideri Esad: ABD’nin eylemleri Ortadoğu’daki gerilimi tırmandırma tehlikesi taşıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD’nin eylemlerinin Ortadoğu’daki çatışmanın boyutlarını genişletme tehlikesi taşıdığını belirtti. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T19:55+0300

2024-02-11T19:55+0300

2024-02-11T19:55+0300

israil- filistin çatışması

suriye

suriye ordusu

suriye hükümeti

esad

beşar esad

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Suriye’nin başkenti Şam’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı kabul eden Esad, görüşme sırasında İsrail’e silah teslimatlarına devam eden ABD’nin eylemlerinin Ortadoğu’daki çatışmanın boyutlarını genişletebileceği konusunda uyardı.Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı görüşmede ABD’nin İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırganlığına ilişkin tutumunun, Siyonist oluşuma ölümcül silah tedarikinin ve Washington’un Ortadoğu’nun çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle çatışmanın kapsamını genişletme tehlikesi taşıdığını belirtti” ifadelerine yer verildi.Batı’nın ve İsrail’in bir çıkmazda olduğunu vurgulayan Esad, İsrail’in Filistin, Suriye ve Lübnan’a yönelik gerilimi tırmandırmasının, çıkmazdan kurtulma girişiminden başka bir şey olmadığını ifade etti.Suriye lideri, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurabilecek durumda olmadığını da sözlerine ekledi.‘Suriye İsrail’e karşı birçok savaş yürüttü ve yenilerine hazır’Diğer yandan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, ülkesinin daha önce İsrail’e karşı birçok savaş yürüttü ve yenilerine de hazır olduğunu belirtti.Mikdat, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Suriye, Siyonist oluşuma (İsrail) karşı birkaç savaş yürüttü ve diğer savaşlara da hazır. Ne zaman ve nerede olacağına Suriye karar verecek” açıklamasında bulundu.Mikdat ayrıca ülke topraklarının bir kısmının işgalinin yasadışı olduğunu dile getirerek, Suriye'nin ‘topraklarını özgürleştirmeye hazır’ olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240211/husilerden-israilin-refaha-olasi-saldirisina-karsi-operasyonlarini-buyutme-tehdidi-1080626897.html

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