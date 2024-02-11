https://sputniknews.com.tr/20240211/partilerin-aday-belirleme-sureci-14-milletvekili-belediye-baskan-adayi-1080632010.html

Partilerin aday belirleme süreci: 14 milletvekili belediye başkan adayı

Partilerin aday belirleme süreci: 14 milletvekili belediye başkan adayı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevde bulunan 14 milletvekili, partileri tarafından belediye başkan adayı olarak gösterildi. MHP, şu ana kadar... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T18:34+0300

2024-02-11T18:34+0300

2024-02-11T18:35+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

tbmm

milletvekili

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076936757_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ea27c7458503ce94344dd3305e857d91.jpg

Siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’ne ilişkin aday belirleme süreci devam ediyor.Buna göre, belediye başkan adaylarının bir kısmı Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinden oluşuyor. Partileri tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilen milletvekilleri, seçilmeleri durumunda milletvekilliğinden istifa edecek.Bu durum ise Meclis sandalye dağılımı aritmetiğini etkileyecek.AK partiden 4 adayAK Parti, yerel seçimlere ilişkin 4 milletvekilini belediye başkanı olarak aday gösterdi.AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir Konak’ta Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.AK Parti’nin Meclis’te 264 milletvekili bulunuyor. Adayların seçilmesi durumunda AK Parti’nin sandalye sayısı 260’a düşecek.En fazla aday İYİ Parti'denMilletvekillerini en fazla belediye başkan adayı olarak gösteren parti İYİ Parti oldu.İYİ Parti yerel seçimlere ilişkin 5 milletvekilini belediye başkan adayı olarak belirledi.Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına ise Balıkesir Milletvekili Turhan Özmez aday olarak gösterildi.14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Meclis’te 43 sandalye kazanan İYİ Parti’nin istifalar ve ihraç sonrasında an itibarıyla 38 sandalyesi bulunuyor.Adayların seçilmesi durumunda İYİ Parti’nin Meclis’te 33 milletvekili olacak.Saadet Grubu milletvekilleri seçilirse meclis grubu düşecek14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerin ardından 10’ar milletvekili kazanan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi birleşerek Saadet Grubu’nu oluşturdu.Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, geçtiğimiz aylarda Meclis Genel Kurulunda fenalaşarak hastanede hayatını kaybetti. Ardından Saadet Grubu’nun düşmemesi için CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisine geçti.Saadet Grubu yerel seçimlere ilişkin 3 milletvekilini aday gösterdi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Gelecek Partisi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına ise Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan aday gösterildi.Milletvekillerinin seçilmesi durumunda Saadet Grubu’nun milletvekili sayısı 17’ye düşerek Meclis’teki grubu düşecek.CHP 2 adayCumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise 2 milletvekilini belediye başkan adayı olarak gösterdi.Afyonkarahisar Belediye Başkan Adaylığına Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Kastamonu Belediye Başkan Adaylığına ise Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı aday oldu.CHP’nin Meclis’te 128 milletvekili bulunuyor.MHP aday göstermediMilletvekillerini aday göstermeyen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.Meclis’te 49 milletvekili bulunan MHP’nin şu ana kadar açıkladığı belediye başkan adayları arasında milletvekili bulunmuyor.Son tarih 20 ŞubatÖte yandan, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin seçim takvimi işliyor.Siyasi partiler, aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, tbmm, milletvekili, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)