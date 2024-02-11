https://sputniknews.com.tr/20240211/ozgecan-aslan-olumunun-9-yilinda-mezari-basinda-anildi-ozgemden-sonra-5-bin-kadin-olduruldu-1080624882.html

Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı: 'Özgemden sonra 5 bin kadın öldürüldü'

Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı: 'Özgemden sonra 5 bin kadın öldürüldü'

Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında ailesi ve çok sayıda kişi tarafından kabri... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T15:05+0300

2024-02-11T15:05+0300

2024-02-11T15:10+0300

türkiye

ahmet suphi altındöken

özgecan aslan

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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Özgecan Aslan'ın annesi Songül ve babası Mehmet Aslan, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti.Aile yakınları ve katılımcıların yer aldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.Katılımcılar, mezara çiçek bıraktı.Baba Mehmet Aslan, gazetecilere, Özgecan'ın, kalbi ve vicdanı olan her anne babanın kızı olduğunu söyledi.Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Aslan, "Kadına şiddetin bitmesi için insanların okuması, düşünmesi, hikmete varması lazım" dedi.Anne Songül Aslan da acılarının taze olduğunu vurgulayarak, "Allah kimsenin başına vermesin. Devletimizden bu konulara el atmasını istiyoruz. Özgemden sonra 5 bin kadın öldürüldü. Kimsenin evladı böyle olsun istemiyorum. Çok acı bir durum, ölene kadar unutulmaz" diye konuştu.Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20220212/tarkandan-ozgecan-aslan-paylasimi-senden-sonra-yuzlerce-kadin-daha-olduruldu-1053776516.html

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ahmet suphi altındöken, özgecan aslan, kadın cinayeti, kadın cinayetleri