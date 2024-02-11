https://sputniknews.com.tr/20240211/izmirde-yine-taksiciye-saldiri-aracina-aldigi-kadin-yuzunden-darbedildi-1080626412.html

İzmir'de yine taksiciye saldırı: Aracına aldığı kadın yüzünden darbedildi

İzmir'de yine taksiciye saldırı: Aracına aldığı kadın yüzünden darbedildi

İzmir'de taşlı saldırıya uğrayarak gasp edilen, bir saldırgan tarafından tabancayla vurularak öldürülen taksi şoförünün ardından bu sefer de genç bir taksi... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T15:16+0300

2024-02-11T15:16+0300

2024-02-11T15:16+0300

türkiye

taksi

saldırı

kadın

izmir

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Olay, 10 Şubat günü saat 00.50 sıralarında ilçeye bağlı Ferahlı Mahallesi 3513 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 T 5201 plakalı taksinin şoförü Kaya Özel (23), kendisine işaret eden bir kadını aracına aldıktan sonra ilerlemeye başladı. Kısa süre sonra aracın arkasından gelen bir kişi, taksiyi durdurdu ve bir anda şoföre saldırdı.Sürücü koltuğundayken saldırganın yumruklarının hedefi olan Özel, araçtan indiğinde de saldırıya maruz kaldı. Daha sonra aracı ile birlikte bölgeden uzaklaşan taksici, polis merkezine giderek kendisine saldıran kimliği belirsiz kişiden şikayetçi oldu.O anları anlattıSaldırıya uğrayan genç taksi şoförü Kaya Özel, saldırıya uğradığı anları anlattı. Özel, "Dayko yokuşu olarak adlandırılan bölgede seyir halindeyken el kaldıran bir bayanı aracıma aldım. Bayan panik halindeydi ve bana 'Durma, devam et' dedi. Birisi küfür ederek aracın arkasından koştururken arkadaki bayan da tereddüt edip aracı durdurdu. O esnada arkadan küfrederek koşturan kişi aracı yakaladı ve bana saldırmaya başladı. Herhangi bir diyalog bile kurmadan direk bana yumruk atmaya başladı. Bu esnada yüzüme vurmaya ve boğazımı tutarken ben ne olduğunu anlayamadım. Sonra araçtan da indirip dışarıda da darbetti beni ve yaklaşık 2 dakika sürdü. Ben aracın içerisindeyken de sonrasında da karşılık veremedim. Bu esnada başka bir takside bulunan yolcu da indi, sanırım o kişinin arkadaşıymış. O da bana hakaretler edip tehditler savurdu. Bana saldıran kişi de 30'lu yaşlarda iri yapılı birisiydi. Kendinde de değildi ve benle hiç bir diyaloğa girmeden saldırmaya başladı. O saldırı esnasında kadının davranışları da tuhaftı. Ben darbedildiğim anda adamın kucağına attı ve geri çekildi. Adam orada bana dayak atarken hiçbir şekilde araya girip müdahale etmeden, araçtan çantasını almanın derdine düşmüştü" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240207/istanbulda-takside-taciz-iddiasi-beni-elledin-dedi-ucreti-odemedi-1080497521.html

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taksi, saldırı, kadın, izmir