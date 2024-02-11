https://sputniknews.com.tr/20240211/filipinlerdeki-toprak-kaymasinda-can-kaybi-37ye-yukseldi-1080619993.html

Filipinler’deki toprak kaymasında can kaybı 37’ye yükseldi

Filipinler’deki toprak kaymasında can kaybı 37’ye yükseldi

Filipinler’in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde maden sahasının yakınlarında geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T12:44+0300

2024-02-11T12:44+0300

2024-02-11T12:44+0300

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filipinler

toprak kayması

heyelan

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Filipinler’in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Maco kasabasındaki altın madeninin yakınlarında meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi. Görevliler, kayıp 63 kişiyi canlı olarak kurtarma umutlarının azaldığını belirtse de operasyonun devam edeceğini, yaralanan 32 kişinin ise tedavi gördüğünü aktardı.Eyalet yetkilisi Edward Macapili, bölgedeki çalışmalara 300’den fazla kişinin katıldığını ancak şiddetli yağışların ve yeni bir toprak kayması tehdidinin operasyonları engellediğini söyledi. Macapili, “Kurtarma ekipleri, zor da olsa elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.Ne olmuştu?Geçtiğimiz salı günü yerel saatle 19.30 civarında meydana gelen toprak kaymasında bölgede faaliyet gösteren bir madencilik firması çalışanlarının servis bekledikleri alanda toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Ayrıca en az 3 otobüs ve bazı yapıların çamur ve toprağa gömüldüğü bildirilmişti.

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