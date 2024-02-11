https://sputniknews.com.tr/20240211/fenerbahce-alanyasporu-konuk-edecek-muhtemel-11de-kimler-var-1080630952.html

Fenerbahçe Alanyaspor'u konuk edecek: Muhtemel 11'de kimler var?

Fenerbahçe Alanyaspor'u konuk edecek: Muhtemel 11'de kimler var?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T17:40+0300

2024-02-11T17:40+0300

2024-02-11T17:40+0300

spor

fenerbahçe

corendon alanyaspor

süper lig

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11 Şubat Pazar günü Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.Sarı-lacivertli ekipte 2 oyuncu da sarı kart sınırında. Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, bugün forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.Muhtemel 11'de kimler var?İsmail Kartal'ın ekibinin sahaya; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko on biriyle çıkması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240130/okan-buruk-super-lig-tarihine-gecti-1080180236.html

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