https://sputniknews.com.tr/20240211/eski-hollanda-basbakani-70-yillik-esi-ile-birlikte-otenazi-ile-yasama-veda-etti-1080630063.html
Eski Hollanda başbakanı, 70 yıllık eşiyle birlikte ötenazi kararı alarak yaşama veda etti
Eski Hollanda başbakanı, 70 yıllık eşiyle birlikte ötenazi kararı alarak yaşama veda etti
93 yaşındaki Hollanda'nın eski başbakanı Dries van Agt ile eşi Eugenie ile ötenazi yolu ile yaşamlarına son verdi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T17:14+0300
2024-02-11T17:14+0300
2024-02-11T17:16+0300
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hollanda
başbakan
ötenazi
yaşlılık
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Hollanda'nın eski başbakanlarından Dries van Agt, eşi Eugenie ile ötenazi yolu ile hayatlarına son verdi. The Guardian’ın haberine göre her ikisi de 93 yaşında çift, geçtiğimiz pazartesi günü birlikte yaşama veda etti.Van Agt’ın kurucusu olduğu Haklar Forumu, ikilinin ölüm haberini 'birlikte ve el ele' olarak duyurdu.Direktör Gerard Jonkman yayıncı NOS'a yaptığı açıklamada her ikisinin de çok hasta olduğunu ancak 'birbirleri olmadan yapamayacaklarını' söyledi. Van Agt 2019 yılında geçirdiği beyin kanamasından sonra bir daha tam olarak iyileşememişti.Hollanda'da yılda yaklaşık 1.000 kişinin ötanazi isteğini yerine getiren Expertisecentrum Euthanasie'nin sözcüsü Elke Swart, herhangi bir çiftin destekli ölüm taleplerinin birlikte değil, tek tek sıkı şartlara göre test edildiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20210318/ispanyada-otenazi-yasallasti-1044061676.html
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hollanda, başbakan, ötenazi, yaşlılık
hollanda, başbakan, ötenazi, yaşlılık
Eski Hollanda başbakanı, 70 yıllık eşiyle birlikte ötenazi kararı alarak yaşama veda etti
17:14 11.02.2024 (güncellendi: 17:16 11.02.2024)
93 yaşındaki Hollanda'nın eski başbakanı Dries van Agt ile eşi Eugenie ile ötenazi yolu ile yaşamlarına son verdi.
Hollanda'nın eski başbakanlarından Dries van Agt, eşi Eugenie ile ötenazi yolu ile hayatlarına son verdi. The Guardian’ın haberine göre her ikisi de 93 yaşında çift, geçtiğimiz pazartesi günü birlikte yaşama veda etti.
Van Agt’ın kurucusu olduğu Haklar Forumu, ikilinin ölüm haberini 'birlikte ve el ele' olarak duyurdu.
Direktör Gerard Jonkman yayıncı NOS'a yaptığı açıklamada her ikisinin de çok hasta olduğunu ancak 'birbirleri olmadan yapamayacaklarını' söyledi. Van Agt 2019 yılında geçirdiği beyin kanamasından sonra bir daha tam olarak iyileşememişti.
Hollanda'da yılda yaklaşık 1.000 kişinin ötanazi isteğini yerine getiren Expertisecentrum Euthanasie'nin sözcüsü Elke Swart, herhangi bir çiftin destekli ölüm taleplerinin birlikte değil, tek tek sıkı şartlara göre test edildiğini söyledi.