https://sputniknews.com.tr/20240211/eski-cia-uzmani-ukrayna-ordusu-zelenskiyin-atadigi-sirskiyin-emirlerine-itaat-etmeyebilir-1080632702.html

Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, Zelenskiy’in atadığı Sırskiy’in emirlerine itaat etmeyebilir

Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, Zelenskiy’in atadığı Sırskiy’in emirlerine itaat etmeyebilir

Eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in atadığı yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy'in... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T19:40+0300

2024-02-11T19:40+0300

2024-02-11T19:40+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

aleksandr sırskiy

larry johnson

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Eski CIA analisti Johnson, ‘Dialogue Works’ adlı YouTube kanalına verdiği demeçte yeni atanan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in emirlerini yerine getirmeyi reddedebileceğini söyledi.Johnson, “O (Zelenskiy) orduyu birçok komutanın nefret ettiği, onu bir katil olarak gören Sırskiy’in kontrolüne teslim etti, bu kişi Ukraynalıları öldürmede oldukça başarılı oldu, bu nedenle askerlerin onun emirlerini yerine getirip getirmeyecekleri henüz bilinmiyor” diye konuştu.Ciddi subay sıkıntısının yaşandığı bir dönemde Ukrayna Devlet Başkanı’nın askeri yönetimde değişiklik yapma kararına da şaşıran Johnson, “Kiev’de meydana gelen kaos, cephedeki her türlü girişimin donmasına yol açıyor, böylece tüm istikametlerde bir çöküş, büyük bir kargaşa yaşanıyor” vurgusunu yaptı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen Perşembe günü Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy'i atadığını duyurmuştu. Önde gelen Batı medyasına göre yeni Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Zelenskiy’in yakın destekçisi olarak görülüyor. Yeni komutan ayrıca ordudaki ağır kayıpların sebebi olarak görüldüğü için askerler tarafından sevilmiyor ve ‘Kasap’ ya da ‘General 200’ lakaplarıyla anılıyor.

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vladimir zelenskiy, ukrayna, aleksandr sırskiy, larry johnson