Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir saldırgan yakalandı diğerlerini de inşallah yakalayacağız
13:40 11.02.2024 (güncellendi: 14:05 11.02.2024)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.
© AA / Mustafa Kamacı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili bir kişinin yakalandığı bilgisini Tekirdağ'da düzenlenen mitingde paylaştı. Erdoğan "Küçükçekmece’de seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen menfur olayı bir kez daha lanetliyorum. Saldırganlardan bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de yakalayacağız" açıklamasında bulundu.
Tekirdağ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz.
Bize oy versin veya vermesin sandığa giden, özgür iradesini ortaya koyan her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir."
Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de değerlendirme yapan Erdoğan "(CHP) Millet görev vermiş, yetki vermiş, imkan vermiş ama bunlar çıkıyor temel atmamakla asfalt dökmemekle yol yapmamakla övünebiliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son seçim yenilgisinde tüm faturayı '13'üncü Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler" şeklinde konuştu.
Erdoğan yine CHP'ye yönelik "Kimi zaman vesayet odaklarından, kimi zaman emperyalist güçlerden, kimi zaman da son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. "Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla 'demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar" dedi.
Küçükçekmece'deki saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir" açıklamasını yaptı.
'Saldırganlardan bir tanesi yakalandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili şunları söyledi:
"Küçükçekmece’de seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen menfur olayı bir kez daha lanetliyorum. Saldırganlardan bir tanesi yakalandı. Diğerlerini de yakalayacağız.
İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir.
Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz."