https://sputniknews.com.tr/20240211/cumhurbaskani-erdogan-tekirdagda-duzenlenen-mitingde-konusuyor-1080622609.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir saldırgan yakalandı diğerlerini de inşallah yakalayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir saldırgan yakalandı diğerlerini de inşallah yakalayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili bir kişinin yakalandığı bilgisini Tekirdağ'da düzenlenen mitingde paylaştı. Erdoğan "Küçükçekmece’de... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T13:40+0300

2024-02-11T13:40+0300

2024-02-11T14:05+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

tekirdağ

recep tayyip erdoğan

31 mart yerel seçimleri

küçükçekmece

saldırı

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Tekirdağ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de değerlendirme yapan Erdoğan "(CHP) Millet görev vermiş, yetki vermiş, imkan vermiş ama bunlar çıkıyor temel atmamakla asfalt dökmemekle yol yapmamakla övünebiliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son seçim yenilgisinde tüm faturayı '13'üncü Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler" şeklinde konuştu.Erdoğan yine CHP'ye yönelik "Kimi zaman vesayet odaklarından, kimi zaman emperyalist güçlerden, kimi zaman da son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. "Bugün de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla 'demlenerek' seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar" dedi.Küçükçekmece'deki saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir" açıklamasını yaptı.'Saldırganlardan bir tanesi yakalandı'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili şunları söyledi:

tekirdağ

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tekirdağ, recep tayyip erdoğan, 31 mart yerel seçimleri, küçükçekmece, saldırı