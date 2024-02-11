https://sputniknews.com.tr/20240211/bakan-yumakli-turist-anlaminda-kullandigi-misafir-kelimesinin-carpitildigini-bildirdi-1080633854.html
Bakan Yumaklı, 'turist' anlamında kullandığı 'misafir' kelimesinin çarpıtıldığını bildirdi
Bakan Yumaklı, 'turist' anlamında kullandığı 'misafir' kelimesinin çarpıtıldığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de dün yaptığı bir konuşmada "turist" anlamında kullandığı "misafir" kelimesinin bazı mecralarda ve yorumlarda... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T21:09+0300
2024-02-11T21:09+0300
2024-02-11T21:09+0300
türkiye
ibrahim yumaklı
tarım ve orman bakanlığı
turist
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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de dünkü konuşmasında hem vatandaşların hem de turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını ve sorunsuz şekilde devam ettirmek için gerçekleştirdikleri çalışmaları rakam vererek açıkladığını hatırlattı.Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bu rakamları ifade ederken kullandığım 'misafir' kelimesinin bazı sosyal medya haber ve yorumlarında çarpıtıldığını veya farklı anlamlandırıldığını gördüm. Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında 'misafir' ifadesinden açık şekilde 'turist'leri kast ettiğim görülmektedir ki turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır."Tarım ve turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirten Yumaklı, bu sebeple gıda politikalarını belirlerken, her yıl artan şekilde Türkiye'yi ziyaret eden misafirleri (turistleri) de göz önünde bulundurduklarını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/yuzeyi-buzla-cildir-golunde-atli-kizak-eglencesi--1080339089.html
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ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, turist
ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, turist
Bakan Yumaklı, 'turist' anlamında kullandığı 'misafir' kelimesinin çarpıtıldığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de dün yaptığı bir konuşmada "turist" anlamında kullandığı "misafir" kelimesinin bazı mecralarda ve yorumlarda çarpıtıldığını belirtti.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de dünkü konuşmasında hem vatandaşların hem de turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını ve sorunsuz şekilde devam ettirmek için gerçekleştirdikleri çalışmaları rakam vererek açıkladığını hatırlattı.
Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu rakamları ifade ederken kullandığım 'misafir' kelimesinin bazı sosyal medya haber ve yorumlarında çarpıtıldığını veya farklı anlamlandırıldığını gördüm. Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında 'misafir' ifadesinden açık şekilde 'turist'leri kast ettiğim görülmektedir ki turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır."
Tarım ve turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirten Yumaklı, bu sebeple gıda politikalarını belirlerken, her yıl artan şekilde Türkiye'yi ziyaret eden misafirleri (turistleri) de göz önünde bulundurduklarını vurguladı.