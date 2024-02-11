https://sputniknews.com.tr/20240211/bakan-yumakli-turist-anlaminda-kullandigi-misafir-kelimesinin-carpitildigini-bildirdi-1080633854.html

Bakan Yumaklı, 'turist' anlamında kullandığı 'misafir' kelimesinin çarpıtıldığını bildirdi

Bakan Yumaklı, 'turist' anlamında kullandığı 'misafir' kelimesinin çarpıtıldığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de dün yaptığı bir konuşmada "turist" anlamında kullandığı "misafir" kelimesinin bazı mecralarda ve yorumlarda... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T21:09+0300

2024-02-11T21:09+0300

2024-02-11T21:09+0300

türkiye

ibrahim yumaklı

tarım ve orman bakanlığı

turist

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074884515_0:154:2953:1815_1920x0_80_0_0_51caaca54489f0b7d5390144fc420c98.jpg

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de dünkü konuşmasında hem vatandaşların hem de turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını ve sorunsuz şekilde devam ettirmek için gerçekleştirdikleri çalışmaları rakam vererek açıkladığını hatırlattı.Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bu rakamları ifade ederken kullandığım 'misafir' kelimesinin bazı sosyal medya haber ve yorumlarında çarpıtıldığını veya farklı anlamlandırıldığını gördüm. Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında 'misafir' ifadesinden açık şekilde 'turist'leri kast ettiğim görülmektedir ki turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır."Tarım ve turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirten Yumaklı, bu sebeple gıda politikalarını belirlerken, her yıl artan şekilde Türkiye'yi ziyaret eden misafirleri (turistleri) de göz önünde bulundurduklarını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240203/yuzeyi-buzla-cildir-golunde-atli-kizak-eglencesi--1080339089.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, turist