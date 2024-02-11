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Adalet Bakanı Tunç: AK Parti Küçükçekmece seçim saldırısına yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Bahçeli: DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır
Bahçeli: DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek, DEM... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T17:22+0300
2024-02-11T17:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
devlet bahçeli
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Bahçeli, partisinin Mevlana Bulvarı'ndaki "Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni"ne katıldı.Buradaki konuşmasında, ayırmadan, ayrışmadan, canla başla Türkiye için çalışacaklarını belirten Bahçeli, Ankara'nın hızını yavaşlatanlarla oyalanacak hallerinin kalmadığını söyledi.Başkent'i tarihine, kültürüne ve sosyal dokusuna yakışan bir seviyeye ulaştırmanın görevleri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:'Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır'Bahçeli; algı, istismar, sosyal medya, yalan ve riya belediyeciliğinin iflas ettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:CHP ve DEM Parti yönetimindeki büyükşehir ve il belediyelerini 31 Mart'ta cumhurun iradesiyle buluşturacaklarını vurgulayan Bahçeli, "31 Mart 2019'dan bu yana kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacak. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses, tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülüğe, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak." dedi.'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir heves değil'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde cumhur ile cumhuriyetin kucaklaştığını, devlet ile millet arasındaki uyumun tam manasıyla sağlandığını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:'Her Türk vatandaşı Cumhur İttifakı'nın doğal bir varlığıdır'Bahçeli, CHP ve DEM Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, şunları söyledi:Cumhur İttifakı'nın Ankara'dan, Türkiye'den taraf olduğunu dile getiren Bahçeli, "Herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya birlikten, beraberlikten yana olacağız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceğiz. Ya kardeşliğin devamını isteyeceğiz ya da ağır bir yıkımı göze alacağız. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Ankara'dan taraftır. Cumhur İttifakı Türkiye'den yanadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum." dedi.'Gün birleşme, gün dayanışma günüdür'Milliyetçi ve ülkücü harekete gönül veren herkesi Cumhur İttifakı'na omuz omuza vermeye çağıran Bahçeli, şöyle konuştu:Bahçeli, CHP yönetiminin Türkiye muhaliflerinin esaretine girdiğini ifade ederek, "Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir? Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir." diye konuştu.Açılış törenine, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/vaatlerde-turgut-altinok-ve-mansur-yavas-karsi-karsiya-geldi-emekliye-ayda-5-bin-tl-kiraciya-konut-1080344984.html
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devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), seçim, turgut altınok, ankara
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), seçim, turgut altınok, ankara

Bahçeli: DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır

17:22 11.02.2024
© AA / Utku UçrakBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
© AA / Utku Uçrak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek, DEM demektir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, partisinin Mevlana Bulvarı'ndaki "Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni"ne katıldı.
Buradaki konuşmasında, ayırmadan, ayrışmadan, canla başla Türkiye için çalışacaklarını belirten Bahçeli, Ankara'nın hızını yavaşlatanlarla oyalanacak hallerinin kalmadığını söyledi.
Başkent'i tarihine, kültürüne ve sosyal dokusuna yakışan bir seviyeye ulaştırmanın görevleri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"DEM'lenmiş CHP'nin perdesi kapanmalıdır. Düne kadar CHP'ye demediğini bırakmayan, hatta partimizin CHP'ye benzediği iftirasını atacak kadar hayatın ve siyasetin gerçeklerinden kopanların son beş yıldır CHP'de iştahla siyaset yapması, belediye başkanı veya adayı olması ahlaken ağır bir savrulmadır. Bu ikiyüzlü siyaset anlayışının Ankara'ya samimiyetle hizmet etmesi, dürüst ve ilkeli şekilde şehremini unvanını taşıması mümkün değildir. Kaldı ki geride kalan beş yılda Ankara'ya çivi çakılmamıştır. Altyapı sorunu bir türlü çözülememiştir. Kutuplaşma ve kargaşadan başka bir şey görülmemiştir. Yollar, köprüler, tüneller kaderine terk edilmiştir. Ulaşım hizmetleri aksamış, trafik yoğunluğu daha da artmış, maalesef vatandaşlarımızı çileden çıkarmıştır."

'Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır'

Bahçeli; algı, istismar, sosyal medya, yalan ve riya belediyeciliğinin iflas ettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara 31 Mart'ta belini doğrultmalıdır. Sadece Ankara'yı düşünen, sadece Ankara'yı kalbinde taşıyan, sadece Ankara için çalışıp üreten, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip sevinciyle sevinen, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleriyle kenetlenen bir belediyecilik vizyonu Başkentimizi inanıyorum ki şaha kaldıracaktır. İşte o Büyükşehir Belediye başkan adayımız da Sayın Turgut Altınok'tur. Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır."
CHP ve DEM Parti yönetimindeki büyükşehir ve il belediyelerini 31 Mart'ta cumhurun iradesiyle buluşturacaklarını vurgulayan Bahçeli, "31 Mart 2019'dan bu yana kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacak. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses, tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülüğe, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak." dedi.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir heves değil'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde cumhur ile cumhuriyetin kucaklaştığını, devlet ile millet arasındaki uyumun tam manasıyla sağlandığını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:
"Çok şükür devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, kuvvetler ayrımı billurlaşmış, çok başlılık devri kapanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir. Yeni sistemin gerekli, yeterli siyasi, stratejik ve fikri olgunlaşma süreci devam etmekte olup kurum ve kurallarıyla olgunlaşması, ilke ve esaslarıyla oturması Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi olacaktır. Buna müzahir yerel yönetimlerin teşkili ülkemizi muasır ve müreffeh bir geleceğe taşıyacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitince buruşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal haysiyeti, milli bekasının habitatı, Türk milletinin huzur, barış ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır. Bu harcın inşa edeceği yerel yönetimler yeni yüzyılda stratejik gücümüz olacaktır."

'Her Türk vatandaşı Cumhur İttifakı'nın doğal bir varlığıdır'

Bahçeli, CHP ve DEM Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, şunları söyledi:
"DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek, DEM demektir. Diğer partilerin de hesapları tutmayacak, Ankara başta olmak üzere Türkiye Cumhur İttifakı'nda birleşecektir. Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. Cumhur İttifakı geleceği kuruyor. İttifakımız, zalimlere karşı cumhurun iradesidir. İttifakımız, zulme ve zorbalığa karşı milletin dirayetidir. İttifakımız, korkaklara ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur. İttifakımız, bölünmeye, parçalanmaya, ayrılmaya, kopuşa karşı, milli kenetlenmenin, milli kucaklaşmanın temini ve takviyesidir. Yöresi, kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı Cumhur İttifakı'nın doğal ve meşru bir varlığıdır."
Cumhur İttifakı'nın Ankara'dan, Türkiye'den taraf olduğunu dile getiren Bahçeli, "Herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya birlikten, beraberlikten yana olacağız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceğiz. Ya kardeşliğin devamını isteyeceğiz ya da ağır bir yıkımı göze alacağız. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Ankara'dan taraftır. Cumhur İttifakı Türkiye'den yanadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum." dedi.

'Gün birleşme, gün dayanışma günüdür'

Milliyetçi ve ülkücü harekete gönül veren herkesi Cumhur İttifakı'na omuz omuza vermeye çağıran Bahçeli, şöyle konuştu:
"Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Ülkücünün yeri ve adresi bellidir, o da Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Hem DEM'lenip hem milliyetçi olmak imkansızdır. Hem DEM'lenen CHP'de bulunup hem Ülkücülük iddiasını dillendirmek şiddetli bir çelişki, aynı şekilde şehitlerimize, gazilerimize, vatan ve milletimizin mukadderatına karşı duruştur. Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür. Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır. Cumhur İttifakı'nın yüreği herkesi kucaklamaya yetecektir. Cumhur İttifakı Ankara'nın ve milletimizin her evladına kucağını açmaktadır."
Bahçeli, CHP yönetiminin Türkiye muhaliflerinin esaretine girdiğini ifade ederek, "Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir? Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir." diye konuştu.
Açılış törenine, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2024
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