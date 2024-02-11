https://sputniknews.com.tr/20240211/bahceli-demlenmis-chp-karisik-ve-kavgalidir-1080629793.html

Bahçeli: DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır

Bahçeli: DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM'lenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek, DEM... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T17:22+0300

2024-02-11T17:22+0300

2024-02-11T17:22+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

devlet bahçeli

milliyetçi hareket partisi (mhp)

seçim

turgut altınok

ankara

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Bahçeli, partisinin Mevlana Bulvarı'ndaki "Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni"ne katıldı.Buradaki konuşmasında, ayırmadan, ayrışmadan, canla başla Türkiye için çalışacaklarını belirten Bahçeli, Ankara'nın hızını yavaşlatanlarla oyalanacak hallerinin kalmadığını söyledi.Başkent'i tarihine, kültürüne ve sosyal dokusuna yakışan bir seviyeye ulaştırmanın görevleri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:'Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır'Bahçeli; algı, istismar, sosyal medya, yalan ve riya belediyeciliğinin iflas ettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:CHP ve DEM Parti yönetimindeki büyükşehir ve il belediyelerini 31 Mart'ta cumhurun iradesiyle buluşturacaklarını vurgulayan Bahçeli, "31 Mart 2019'dan bu yana kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacak. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses, tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülüğe, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak." dedi.'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir heves değil'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde cumhur ile cumhuriyetin kucaklaştığını, devlet ile millet arasındaki uyumun tam manasıyla sağlandığını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:'Her Türk vatandaşı Cumhur İttifakı'nın doğal bir varlığıdır'Bahçeli, CHP ve DEM Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, şunları söyledi:Cumhur İttifakı'nın Ankara'dan, Türkiye'den taraf olduğunu dile getiren Bahçeli, "Herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya birlikten, beraberlikten yana olacağız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceğiz. Ya kardeşliğin devamını isteyeceğiz ya da ağır bir yıkımı göze alacağız. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Ankara'dan taraftır. Cumhur İttifakı Türkiye'den yanadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum." dedi.'Gün birleşme, gün dayanışma günüdür'Milliyetçi ve ülkücü harekete gönül veren herkesi Cumhur İttifakı'na omuz omuza vermeye çağıran Bahçeli, şöyle konuştu:Bahçeli, CHP yönetiminin Türkiye muhaliflerinin esaretine girdiğini ifade ederek, "Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerededir? Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir." diye konuştu.Açılış törenine, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240203/vaatlerde-turgut-altinok-ve-mansur-yavas-karsi-karsiya-geldi-emekliye-ayda-5-bin-tl-kiraciya-konut-1080344984.html

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devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), seçim, turgut altınok, ankara