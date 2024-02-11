https://sputniknews.com.tr/20240211/ak-parti-istanbul-kadin-kollari-il-baskan-yardimcisi-baltaci-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1080613834.html

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, AK Parti İstanbul İl Binası önünde gerçekleşen trafik kazasında kaldırıldığı... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T01:31+0300

2024-02-11T01:31+0300

2024-02-11T01:41+0300

politika

ak parti

trafik kazası

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Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il binasına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı’ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baltacı yola savrularak yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Baltacı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından Baltacı ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baltacı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Sosyal Medya Platformu X’te yaptığı açıklamada “AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.

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ak parti, trafik kazası