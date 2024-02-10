https://sputniknews.com.tr/20240210/zelenskiy-abdli-kongre-uyeleriyle-ukrayna-ordusuna-uzun-menzilli-atacms-tedarikini-gorustu-1080589924.html
Zelenskiy ABD'li kongre üyeleriyle Ukrayna ordusuna uzun menzilli ATACMS tedarikini görüştü
Zelenskiy ABD'li kongre üyeleriyle Ukrayna ordusuna uzun menzilli ATACMS tedarikini görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi'nden bir heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ordusuna uzun menzilli ATACMS füzelerinin... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan ABD’li heyetle yaptığı görüşmede, Amerikan uzun menzilli ATACMS füzelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedariki konusunu ele aldıklarını ancak bir çözüme varamadıklarını söyledi.Zelenskiy, “Bugün ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı liderliğindeki iki partili kongre üyelerinden oluşan bir heyetle görüştüm. Öncelikle acil ihtiyaç duyduğumuz ve şu anda tartışmaları devam eden yeni Amerikan yardım paketi, Patriot başta olmak üzere hava savunma sistemleri ve maalesef şu ana kadar bir çözüme ulaşamadığımız 300 kilometre menzilli ATACMS füzelerinin tedarikinin önemini vurguladım” dedi.ABD’li heyete cephe hattındaki durum ve kritik tehditler hakkında bilgi verdiğini ve Ukrayna’nın savunmasına desteği sürdürmeleri gerektiğini aktardığını belirten Ukraynalı lider, ‘ABD Senatosu'ndaki desteğin hala güçlü olduğu’ şeklinde yanıt aldığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-insansiz-bot-imha-edildi-1080589448.html
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vladimir zelenskiy, abd, nato, ukrayna ordusu, füze
vladimir zelenskiy, abd, nato, ukrayna ordusu, füze
Zelenskiy ABD'li kongre üyeleriyle Ukrayna ordusuna uzun menzilli ATACMS tedarikini görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi'nden bir heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ordusuna uzun menzilli ATACMS füzelerinin tedariki konusunda bir sonuç alamadığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan ABD’li heyetle yaptığı görüşmede, Amerikan uzun menzilli ATACMS füzelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedariki konusunu ele aldıklarını ancak bir çözüme varamadıklarını söyledi.
Zelenskiy, “Bugün ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı liderliğindeki iki partili kongre üyelerinden oluşan bir heyetle görüştüm. Öncelikle acil ihtiyaç duyduğumuz ve şu anda tartışmaları devam eden yeni Amerikan yardım paketi, Patriot başta olmak üzere hava savunma sistemleri ve maalesef şu ana kadar bir çözüme ulaşamadığımız 300 kilometre menzilli ATACMS füzelerinin tedarikinin önemini vurguladım” dedi.
ABD’li heyete cephe hattındaki durum ve kritik tehditler hakkında bilgi verdiğini ve Ukrayna’nın savunmasına desteği sürdürmeleri gerektiğini aktardığını belirten Ukraynalı lider, ‘ABD Senatosu'ndaki desteğin hala güçlü olduğu’ şeklinde yanıt aldığını söyledi.