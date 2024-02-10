https://sputniknews.com.tr/20240210/milli-savunma-bakani-gulerin-babasi-hayatini-kaybetti-1080596163.html
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T12:11+0300
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yaşar güler
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20190726/firat-yasa-dogru-hulusi-akar-ile-yasar-gulerin-arasi-kotu-iddiasini-servise-basladilar-1039767290.html
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yaşar güler, orgeneral yaşar güler
yaşar güler, orgeneral yaşar güler
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.