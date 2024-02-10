https://sputniknews.com.tr/20240210/isil-islem-gormus-fermente-sut-urunlerinin-satisina-duzenleme-1080591478.html

Isıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinin satışına düzenleme

Isıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinin satışına düzenleme

Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T09:50+0300

2024-02-10T09:50+0300

2024-02-10T09:50+0300

türkiye

süt

tarım ve orman bakanlığı

resmi gazete

fermentasyon

yoğurt

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Isıl işlem görmüş fermente süt ürünleri en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya sunulabilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, fermentasyonsonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilecek.Tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenlemeye gidildi.Yapılan değişikliklerle taklit ve tağşiş ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne de geçilmesi hedefleniyor.

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süt, tarım ve orman bakanlığı, resmi gazete, fermentasyon , yoğurt