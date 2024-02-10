Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir

Siz bize böyle sahip çıktığınız sürece bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Türkiye Yüzyılı inşasını kimse engelleyemez. Siz bize böyle sahip çıktığınız sürece bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Türkiye Yüzyılı inşasını kimse engelleyemez.

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda kimse bize zincir vuramaz, hedeflerimize ulaşmaktan bizi alıkoyamaz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eyleyin. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda kimse bize zincir vuramaz, hedeflerimize ulaşmaktan bizi alıkoyamaz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eyleyin.

Şehrimize en son 9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğal gazını devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğal gaz desteğimizi hala sürdürüyoruz. Şehrimize en son 9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğal gazını devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğal gaz desteğimizi hala sürdürüyoruz.

Nisan ayından beri doğal gaz faturalarından 25 metreküplük miktarı düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız.” Nisan ayından beri doğal gaz faturalarından 25 metreküplük miktarı düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız.”

Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti.

2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.

"Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz. "Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.