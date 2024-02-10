Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir
13:59 10.02.2024 (güncellendi: 15:00 10.02.2024)
© AA / Emin SansarCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. (
© AA / Emin Sansar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Siz bize böyle sahip çıktığınız sürece bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Türkiye Yüzyılı inşasını kimse engelleyemez.
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda kimse bize zincir vuramaz, hedeflerimize ulaşmaktan bizi alıkoyamaz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eyleyin.
Şehrimize en son 9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğal gazını devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğal gaz desteğimizi hala sürdürüyoruz.
Nisan ayından beri doğal gaz faturalarından 25 metreküplük miktarı düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız.”
Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti.
2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.
"Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.
2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’taki Madenci Anıtı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor https://t.co/GVDzvIqUPn— AA Canlı (@AACanli) February 10, 2024