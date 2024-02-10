https://sputniknews.com.tr/20240210/ali-surmelinin-hesabi-hacklendi-1080599151.html
Ali Sürmeli'nin hesabı hack'lendi
Ali Sürmeli'nin hesabı hack'lendi
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hack'lendi. Hacker, Sürmeli'nin ağzından açıklamalarda bulundu. Oyuncu, açıklamaları reddetti. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T13:23+0300
2024-02-10T13:23+0300
2024-02-10T13:23+0300
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ali sürmeli
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oyuncak
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"Kurtlar Vadisi" dizisindeki "Zaza Dayı" rolüyle hafızalara kazınan Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hack’lendikten sonra ağzından açıklamalarda bulunuldu.Habertürk'ün atkardığına göre İlk paylaşımda; "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim. Çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor ve başıma gelen herşeyi hakettim ben. Çünkü çok insanın günahına girdim” ifadeleri kullanıldı.'Zorla kürtaj yaptırdım'Ardından Sürmeli’nin oyuncu Didem Karataş’ı kürtaj yaptırmaya zorladığı iddiası geldi ve "Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım" denildi. 'Ücretin yüzde 50’si elden veriliyordu'Söz konusu paylaşımlarda Ali Sürmeli’nin vergi kaçırdığı da öne sürülerek, şu ifadelere yer verildi:'Yapılan hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz'Kısa sürede gündem olan iddialar sonrası gözlerin çevrdildiği 64 yaşındaki oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Ali Sürmeli’nin Instagram hesabı çalınmıştır. Yapılan hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220908/oyuncu-ali-surmelinin-annesi-intihar-etti-1060966260.html
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ali sürmeli, türkiye, oyuncak
ali sürmeli, türkiye, oyuncak
Ali Sürmeli'nin hesabı hack'lendi
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hack'lendi. Hacker, Sürmeli'nin ağzından açıklamalarda bulundu. Oyuncu, açıklamaları reddetti.
"Kurtlar Vadisi" dizisindeki "Zaza Dayı" rolüyle hafızalara kazınan Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hack’lendikten sonra ağzından açıklamalarda bulunuldu.
Habertürk'ün atkardığına
göre İlk paylaşımda; "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim. Çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor ve başıma gelen herşeyi hakettim ben. Çünkü çok insanın günahına girdim
” ifadeleri kullanıldı.
Ardından Sürmeli’nin oyuncu Didem Karataş’ı kürtaj yaptırmaya zorladığı iddiası geldi ve "Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım" denildi.
'Ücretin yüzde 50’si elden veriliyordu'
Söz konusu paylaşımlarda Ali Sürmeli’nin vergi kaçırdığı da öne sürülerek, şu ifadelere yer verildi:
"Menajerim Cem Tatlıtuğ’un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50’si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu.
'Yapılan hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz'
Kısa sürede gündem olan iddialar sonrası gözlerin çevrdildiği 64 yaşındaki oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Ali Sürmeli’nin Instagram hesabı çalınmıştır. Yapılan hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz" denildi.