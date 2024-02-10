https://sputniknews.com.tr/20240210/ali-surmelinin-hesabi-hacklendi-1080599151.html

Ali Sürmeli'nin hesabı hack'lendi

Ali Sürmeli'nin hesabı hack'lendi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hack'lendi. Hacker, Sürmeli'nin ağzından açıklamalarda bulundu. Oyuncu, açıklamaları reddetti. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T13:23+0300

2024-02-10T13:23+0300

2024-02-10T13:23+0300

yaşam

ali sürmeli

türkiye

oyuncak

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/1c/1042924526_0:128:1001:691_1920x0_80_0_0_5309dd847044d7c168da860f79797f0c.jpg

"Kurtlar Vadisi" dizisindeki "Zaza Dayı" rolüyle hafızalara kazınan Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hack’lendikten sonra ağzından açıklamalarda bulunuldu.Habertürk'ün atkardığına göre İlk paylaşımda; "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim. Çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor ve başıma gelen herşeyi hakettim ben. Çünkü çok insanın günahına girdim” ifadeleri kullanıldı.'Zorla kürtaj yaptırdım'Ardından Sürmeli’nin oyuncu Didem Karataş’ı kürtaj yaptırmaya zorladığı iddiası geldi ve "Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım" denildi. 'Ücretin yüzde 50’si elden veriliyordu'Söz konusu paylaşımlarda Ali Sürmeli’nin vergi kaçırdığı da öne sürülerek, şu ifadelere yer verildi:'Yapılan hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz'Kısa sürede gündem olan iddialar sonrası gözlerin çevrdildiği 64 yaşındaki oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Ali Sürmeli’nin Instagram hesabı çalınmıştır. Yapılan hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220908/oyuncu-ali-surmelinin-annesi-intihar-etti-1060966260.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali sürmeli, türkiye, oyuncak