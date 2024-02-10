https://sputniknews.com.tr/20240210/aksener-gecmis-secimler-hakkinda-konustu-basarisiz-olduk-varsayalim-ki-tum-suc-benimdir-1080609094.html

Akşener, geçmiş seçimler hakkında konuştu: Başarısız olduk, varsayalım ki tüm suç benimdir

Akşener, geçmiş seçimler hakkında konuştu: Başarısız olduk, varsayalım ki tüm suç benimdir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti teşkilatı ile bir araya geldi. Akşener, yerel seçimlerde büyük bir zafer ve iyi bir yönetim sonrası 2028'deki... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T17:57+0300

2024-02-10T17:57+0300

2024-02-10T17:57+0300

politika

iyi parti

meral akşener

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

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Akşener, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Balıkesir'deki bazı ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıldığı teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçime Turhan Çömez'le gireceklerini hatırlattı.Balıkesir'e ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Akşener, önceki seçimlerde ellerinden gelen bütün çalışmaları yerine getirdiklerini söyledi.Türk milletinin kendilerine haklarını bir gün teslim edeceğini dile getiren Akşener, "Başaramadık. Şu sebeple, bu sebeple başaramadık. Varsayalım bütün suç benimdir. Dolayısıyla bu başarısızlığın sebebi nedir; Bu tahterevalliden mutlu ve memnun olan sistemdir. Bu sistemden beslenen kişilerdir, kişiliklerdir. Biz buna karşıyız. Biz buna karşı olduğumuz için bulunduğumuz partilerden ayrılarak bir büyük mücadeleyle bir araya geldik." diye konuştu.Akşener, yerel seçimlere ittifak yapmadan kendi adaylarıyla katılacaklarını anımsattı.Belde, ilçe, il merkezi ve büyükşehirlerdeki stratejilerine değinen Akşener, şunları kaydetti:Meral Akşener, Türkiye'nin yeniden kuruluş ayarlarına dönmesinin yolunun aday gösterdikleri belediye başkanlarının seçimleri kazanmasından geçtiğini sözlerine ekledi.Turhan Çömez'in projelerini anlatmasının ardından İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının Susurluk'ta Nurettin Güney, Manyas'ta Gülay Kurt, Gönen'de Fedai Coşkun, Erdek'te Arif Demir, Marmara'da Ceyhun Targın, İvrindi'de Önder Lapanta, Karesi'de Mustafa Lemi Aytekin, Havran'da Murat Hançer, Edremit'te Hakan Eroğlu, Savaştepe'de Osman Özgür Alaca, Gömeç'te Halil İbrahim Pehlivan, Burhaniye'de Uğur Çetin olduğu açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20240210/chpde-oda-krizi-sukran-kutukcu-kendini-odaya-kitledi-1080608914.html

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iyi parti, meral akşener, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri