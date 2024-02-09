https://sputniknews.com.tr/20240209/sanayi-ve-teknoloji-bakanindan-alper-gezeravci-paylasimi-geldi-adam-1080580323.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Alper Gezeravcı paylaşımı: 'Geldi adam'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Alper Gezeravcı paylaşımı: 'Geldi adam'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ilk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T18:15+0300
2024-02-09T18:15+0300
2024-02-09T18:16+0300
türkiye
mehmet fatih kacır
sanayi ve teknoloji bakanlığı
alper gezeravcı
dünya
uzay
axiom space
uluslararası uzay istasyonu
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Dünya'ya indi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın dönüşü ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:Bakan Kacır, "Dünyaya hoşgeldin" diyerek yayımladığı mesajda "Geldi Adam!" cümlesine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/ilk-turk-astronot-alper-gezeravci-dunyaya-dondu-1080577272.html
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mehmet fatih kacır, sanayi ve teknoloji bakanlığı, alper gezeravcı, dünya, uzay, axiom space, uluslararası uzay istasyonu
mehmet fatih kacır, sanayi ve teknoloji bakanlığı, alper gezeravcı, dünya, uzay, axiom space, uluslararası uzay istasyonu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Alper Gezeravcı paylaşımı: 'Geldi adam'
18:15 09.02.2024 (güncellendi: 18:16 09.02.2024)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ilk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Dünya'ya indi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın dönüşü ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Türkiye’nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, 21 gün süren görev boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan on üç bilimsel deney gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonuna gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere toplam 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikte idi. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi.
Bakan Kacır, "Dünyaya hoşgeldin" diyerek yayımladığı mesajda "Geldi Adam!" cümlesine yer verdi.