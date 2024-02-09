https://sputniknews.com.tr/20240209/sanayi-ve-teknoloji-bakanindan-alper-gezeravci-paylasimi-geldi-adam-1080580323.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Alper Gezeravcı paylaşımı: 'Geldi adam'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Alper Gezeravcı paylaşımı: 'Geldi adam'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ilk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T18:15+0300

2024-02-09T18:15+0300

2024-02-09T18:16+0300

türkiye

mehmet fatih kacır

sanayi ve teknoloji bakanlığı

alper gezeravcı

dünya

uzay

axiom space

uluslararası uzay istasyonu

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Dünya'ya indi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın dönüşü ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:Bakan Kacır, "Dünyaya hoşgeldin" diyerek yayımladığı mesajda "Geldi Adam!" cümlesine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240209/ilk-turk-astronot-alper-gezeravci-dunyaya-dondu-1080577272.html

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mehmet fatih kacır, sanayi ve teknoloji bakanlığı, alper gezeravcı, dünya, uzay, axiom space, uluslararası uzay istasyonu