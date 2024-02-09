https://sputniknews.com.tr/20240209/msb-irakin-kuzeyindeki-barinma-alanlarindan-kacan-2-pkkli-terorist-teslim-oldu--1080582835.html

MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lının Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T19:05+0300

2024-02-09T19:05+0300

2024-02-09T19:05+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pkk

terörizm

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, terörizm