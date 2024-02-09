https://sputniknews.com.tr/20240209/msb-irakin-kuzeyindeki-barinma-alanlarindan-kacan-2-pkkli-terorist-teslim-oldu--1080582835.html
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lının Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T19:05+0300
2024-02-09T19:05+0300
2024-02-09T19:05+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pkk
terörizm
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867738_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6c5b4b231f3aca7fa79bcbc7ab3ad12a.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/msb-tuzla-piyade-okulunda-disipline-sevk-edilen-personel-ihrac-edildi-1080579754.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867738_19:0:1440:1066_1920x0_80_0_0_c1c8c5f70c30bcdbd4731e3420c3e95e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), pkk, terörizm
milli savunma bakanlığı (msb), pkk, terörizm
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lının Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.