https://sputniknews.com.tr/20240209/kremlinden-ukraynadaki-genelkurmay-baskani-degisikligine-iliskin-ilk-aciklama-1080573786.html
Kremlin'den Ukrayna'daki genelkurmay başkanı değişikliğine ilişkin ilk açıklama
Kremlin'den Ukrayna'daki genelkurmay başkanı değişikliğine ilişkin ilk açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da genelkurmay başkanlığı görevine Aleksandr Sırskiy'in getirilmesinin özel askeri harekatın gidişatını... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T14:23+0300
2024-02-09T14:23+0300
2024-02-09T14:23+0300
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tucker carlson
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Peskov, Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy'in ordunun başına atanmasının özel askeri harekatı etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine "Bunların harekatın gidişatını değiştirebilecek bir faktör olduğunu düşünmüyoruz" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatın hedeflere ulaşıncaya kadar sürecinin de altını çizdi.'Batı, Putin'in röportajını çok dikkatli bir şekilde inceleyecek'ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı röportajın Batı'daki yansımalarını anlatan Peskov, "İlk olarak, herhangi bir histeri ve panik görmüyoruz. Bu röportajı çok dikkatli bir şekilde inceleyip analiz edecekler. Carlson'a verilen röportajın yayınlanmaması konusundan 'profesyonel bir isteksizlik' var. Zira ABD'de hem siyasi açılardan bir bölünme var, hem de kurumsal bölünme çok ciddi. Partilerin (ikisinden birinin) desteklenme kriterlerine göre çok katı bir şekilde bölünmüş durumdalar. Dolayısıyla elbette belirli bir 'profesyonel kıskançlık' var. Ancak zamanla elbette bu röportajın çok derinlemesine bir analizi gelecektir. Bundan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.'Putin için en önemli nokta Rusların vereceği tepki'ABD'de panik görülmese de Putin'in röportajına tartışmasız bir şekilde yüksek ilgi gösterildiğini kaydeden Peskov, Devlet Başkanı Putin için en önemli noktanın Rusların vereceği tepki olduğunu vurguladı.Kremlin Sözcüsü, bir soru üzerine Carlson'ın röportajında yönelttiği soruların önceden alınmadığını ve bir kontrol sürecinden geçirilmediğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/yeni-ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyin-askerler-arasindaki-lakabi-ortaya-cikti-1080572430.html
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kremlin, aleksandr sırskiy, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tucker carlson, vladimir putin
kremlin, aleksandr sırskiy, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tucker carlson, vladimir putin
Kremlin'den Ukrayna'daki genelkurmay başkanı değişikliğine ilişkin ilk açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da genelkurmay başkanlığı görevine Aleksandr Sırskiy'in getirilmesinin özel askeri harekatın gidişatını değiştirmeyeceğini vurguladı.
Peskov, Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy'in ordunun başına atanmasının özel askeri harekatı etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine "Bunların harekatın gidişatını değiştirebilecek bir faktör olduğunu düşünmüyoruz" yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, özel askeri harekatın hedeflere ulaşıncaya kadar sürecinin de altını çizdi.
'Batı, Putin'in röportajını çok dikkatli bir şekilde inceleyecek'
ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı röportajın Batı'daki yansımalarını anlatan Peskov, "İlk olarak, herhangi bir histeri ve panik görmüyoruz. Bu röportajı çok dikkatli bir şekilde inceleyip analiz edecekler. Carlson'a verilen röportajın yayınlanmaması konusundan 'profesyonel bir isteksizlik' var. Zira ABD'de hem siyasi açılardan bir bölünme var, hem de kurumsal bölünme çok ciddi. Partilerin (ikisinden birinin) desteklenme kriterlerine göre çok katı bir şekilde bölünmüş durumdalar. Dolayısıyla elbette belirli bir 'profesyonel kıskançlık' var. Ancak zamanla elbette bu röportajın çok derinlemesine bir analizi gelecektir. Bundan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.
'Putin için en önemli nokta Rusların vereceği tepki'
ABD'de panik görülmese de Putin'in röportajına tartışmasız bir şekilde yüksek ilgi gösterildiğini kaydeden Peskov, Devlet Başkanı Putin için en önemli noktanın Rusların vereceği tepki olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, bir soru üzerine Carlson'ın röportajında yönelttiği soruların önceden alınmadığını ve bir kontrol sürecinden geçirilmediğini ekledi.