https://sputniknews.com.tr/20240209/kobe-bryant-unutulmadi-los-angeles-lakers-efsane-oyuncunun-heykelini-dikti-1080582582.html

Kobe Bryant unutulmadı: Los Angeles Lakers, efsane oyuncunun heykelini dikti

Kobe Bryant unutulmadı: Los Angeles Lakers, efsane oyuncunun heykelini dikti

2020 yılında helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın heykeli dikildi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T18:54+0300

2024-02-09T18:54+0300

2024-02-09T18:54+0300

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Los Angeles Lakers, efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın heykelini dikti. Staples Center'ın önünde bulunan Star Plaza'ya dikilen heykelin açılışı bu gece oynanan Los Angeles Lakers - Denver Nuggets maçı öncesinde düzenlenen törenle yapıldı.Kobe Bryant'ın 2006 yılında 81 sayı attığı Toronto Raptors maçının sonunda sağ elini havaya kaldırdığı pozdan esinlenilerek yapılan heykel büyük beğeni topladı.Heykelin altında Kobe Bryant'ın kariyerinden öne çıkan istatistikler ve bir sözü yer aldı.Törende konuşan eşi Vanessa Bryant; "Bu pozu Kobe kendisi seçti. Eleştirisi olanlar bunu göz önüne alsın." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20210127/vanessa-bryant-bebegimi-ve-kob-kobu-cok-ozledim-1043668890.html

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nba, kobe bryant, basketbol