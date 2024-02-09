Kiracıya çatalla saldıran ev sahibine 7 yıl 1 ay hapis cezası

Türkiye
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çiftçiler, üreticiler Avrupa'yı sarsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Türkiye nüfusu kırmızı alarm veriyor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
13:41
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Avukat Gülel: 'Görünmediğini sanıyorlar. Blockchain izlenebilir bir sistem. Her yerde ayak izi var'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Doğan Perinçek: Marmara depremi ‘geliyorum’ diyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
18:37
1 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
18:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
19:18
4 dk
SESLİ HABER
Fukuşima’daki radyoaktif sızıntı endişe uyandırdı
19:27
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
20:12
3 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
20:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
20:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'2300-2400'lü yıllarda dünya artık yaşanmaz hale gelecek'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ABD, F-16 sözünü tutacak mı?
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Türkiye ziyareti, Putin için öncelikli yere sahip
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
14 Şubat Sevgililer Günü için: Tarihin en iyi aşk filmleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Arjantin’e ‘Ukrayna’ uyarısı: Kabul edilemez
15:10
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin’den çatışmaları müzakereyle çözme mesajı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’ın Rusya'da Snowden ve Reade ile görüştüğü iddia edildi
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Pentagon yetkilisi: NATO, Rusya'nın üyeliği konusunu değerlendirdi
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Batı, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in konuştuğu ABD’li gazeteci Carlson: Amerika’yı aklını yitirmişler yönetiyor
18:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Putin, X’te en çok konuşulanlar listesine girdi
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Amerikalı yetkililer, Rus uçağının Patriot ile vurulduğunu kabul etti
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Biden, özel yetkili savcıya ‘Hafızam iyi dedi’, dakikalar sonra yine gaf yaptı
19:47
3 dk
SESLİ HABER
Yeni Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'in askerler arasındaki lakabı ‘kasap’
20:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale96.1
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240209/kiraciya-catalla-saldiran-ev-sahibine-7-yil-1-ay-hapis-cezasi-1080582122.html
Kiracıya çatalla saldıran ev sahibine 7 yıl 1 ay hapis cezası
Kiracıya çatalla saldıran ev sahibine 7 yıl 1 ay hapis cezası
Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ve... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T18:45+0300
2024-02-09T18:45+0300
türkiye
ev sahibi
kiracı
plastik çatal/bıçak
saldırı
bıçaklı saldırı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073792881_86:0:1138:592_1920x0_80_0_0_7bd74106b8e59485eed4bac878ec442b.jpg
Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ile 2 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nizam Şimşek ile taraf avukatları katıldı.'Gerekirse ayaklarına silah sıkın'Duruşmada savunması sorulan sanık Şimşek, “Samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Biz o dönemde bir tanıdığım ile birlikte part time bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben, Serdar ve yanımızda çalışan Şahin isimli arkadaş ile Şirinevler’de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. O gün oraya gittiğimizde Mehmet Cengiz bize ‘Ataköy’de 400 dairem var kiraları toplarken yanımda bulunun’ dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Bize ‘bir işim daha var o konuda da yardımcı olur musunuz?’ diye sordu. Bir dairesi olduğunu, o daireye çöktüklerini ve kiracıyı çıkarmasına yardım edersek karşılığında 20 bin dolar alacağımızı söyledi. Gerekirse ayaklarına silah sıkın diyerek işi verdi. Ben o dönemde evlenmeyi düşündüğüm ve asgari ücretle çalıştığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün hanımefendinin evine gittik. Kapıya vurunca evde sadece bayanın olması ve Nadir’in olmaması nedeniyle oradan ayrıldık. Evden çıkmasını dile getirdik. Bir an evvel bu evden çıkarsanız sizin için en hayırlısı olur dedik” ifadelerini kullandı.7 yıl 1 ay hapsine hükmedildiSanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Cengiz Bilik’in Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtchkaıa'yı ‘silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama’ suçundan toplam 20 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Bilik’in ‘silahla tehdit’ suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün, ‘mala zarar verme’ suçundan 3 ay 10 gün, ‘cebir suretiyle birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘hakaret’ suçundan ise 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Bilik tüm bu suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok’un ise ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230510/zam-isteyip-kiracisini-catalla-yaralayan-ev-sahibinin-yargilanmasina-baslandi-catal-plastikti-1070888858.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073792881_217:0:1006:592_1920x0_80_0_0_765ff1c6066a8d50d24b89455aa4ceaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ev sahibi , kiracı, plastik çatal/bıçak, saldırı, bıçaklı saldırı
ev sahibi , kiracı, plastik çatal/bıçak, saldırı, bıçaklı saldırı

Kiracıya çatalla saldıran ev sahibine 7 yıl 1 ay hapis cezası

18:45 09.02.2024
© İHAEv sahibi kiracısının evini bastı: Önce tehdit sonra inkar etti
Ev sahibi kiracısının evini bastı: Önce tehdit sonra inkar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© İHA
Abone ol
Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ve diğer 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Bilik’in 7 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ile 2 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nizam Şimşek ile taraf avukatları katıldı.

'Gerekirse ayaklarına silah sıkın'

Duruşmada savunması sorulan sanık Şimşek, “Samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Biz o dönemde bir tanıdığım ile birlikte part time bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben, Serdar ve yanımızda çalışan Şahin isimli arkadaş ile Şirinevler’de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. O gün oraya gittiğimizde Mehmet Cengiz bize ‘Ataköy’de 400 dairem var kiraları toplarken yanımda bulunun’ dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Bize ‘bir işim daha var o konuda da yardımcı olur musunuz?’ diye sordu. Bir dairesi olduğunu, o daireye çöktüklerini ve kiracıyı çıkarmasına yardım edersek karşılığında 20 bin dolar alacağımızı söyledi. Gerekirse ayaklarına silah sıkın diyerek işi verdi. Ben o dönemde evlenmeyi düşündüğüm ve asgari ücretle çalıştığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün hanımefendinin evine gittik. Kapıya vurunca evde sadece bayanın olması ve Nadir’in olmaması nedeniyle oradan ayrıldık. Evden çıkmasını dile getirdik. Bir an evvel bu evden çıkarsanız sizin için en hayırlısı olur dedik” ifadelerini kullandı.

7 yıl 1 ay hapsine hükmedildi

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Cengiz Bilik’in Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtchkaıa'yı ‘silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama’ suçundan toplam 20 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Bilik’in ‘silahla tehdit’ suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün, ‘mala zarar verme’ suçundan 3 ay 10 gün, ‘cebir suretiyle birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘hakaret’ suçundan ise 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Bilik tüm bu suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok’un ise ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibinin yargılanmasına başlandı: Çatal plastikti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
YAŞAM
Zam isteyip kiracısını çatalla yaralayan ev sahibinin yargılanmasına başlandı: Çatal plastikti
10 Mayıs 2023, 12:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала