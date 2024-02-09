https://sputniknews.com.tr/20240209/kiraciya-catalla-saldiran-ev-sahibine-7-yil-1-ay-hapis-cezasi-1080582122.html

Kiracıya çatalla saldıran ev sahibine 7 yıl 1 ay hapis cezası

Kiracıya çatalla saldıran ev sahibine 7 yıl 1 ay hapis cezası

Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ve... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T18:45+0300

2024-02-09T18:45+0300

2024-02-09T18:45+0300

türkiye

ev sahibi

kiracı

plastik çatal/bıçak

saldırı

bıçaklı saldırı

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Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ile 2 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nizam Şimşek ile taraf avukatları katıldı.'Gerekirse ayaklarına silah sıkın'Duruşmada savunması sorulan sanık Şimşek, “Samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Biz o dönemde bir tanıdığım ile birlikte part time bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben, Serdar ve yanımızda çalışan Şahin isimli arkadaş ile Şirinevler’de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. O gün oraya gittiğimizde Mehmet Cengiz bize ‘Ataköy’de 400 dairem var kiraları toplarken yanımda bulunun’ dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Bize ‘bir işim daha var o konuda da yardımcı olur musunuz?’ diye sordu. Bir dairesi olduğunu, o daireye çöktüklerini ve kiracıyı çıkarmasına yardım edersek karşılığında 20 bin dolar alacağımızı söyledi. Gerekirse ayaklarına silah sıkın diyerek işi verdi. Ben o dönemde evlenmeyi düşündüğüm ve asgari ücretle çalıştığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün hanımefendinin evine gittik. Kapıya vurunca evde sadece bayanın olması ve Nadir’in olmaması nedeniyle oradan ayrıldık. Evden çıkmasını dile getirdik. Bir an evvel bu evden çıkarsanız sizin için en hayırlısı olur dedik” ifadelerini kullandı.7 yıl 1 ay hapsine hükmedildiSanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Cengiz Bilik’in Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtchkaıa'yı ‘silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama’ suçundan toplam 20 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Bilik’in ‘silahla tehdit’ suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün, ‘mala zarar verme’ suçundan 3 ay 10 gün, ‘cebir suretiyle birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘hakaret’ suçundan ise 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Bilik tüm bu suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok’un ise ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230510/zam-isteyip-kiracisini-catalla-yaralayan-ev-sahibinin-yargilanmasina-baslandi-catal-plastikti-1070888858.html

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ev sahibi , kiracı, plastik çatal/bıçak, saldırı, bıçaklı saldırı