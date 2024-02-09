https://sputniknews.com.tr/20240209/istanbulda-en-cok-nereli-var-1080565147.html

İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var?

TÜİK’in son açıklanan nüfus istatistiklerine göre İstanbul’da 15 milyon 56 bin 806 kişi ikamet ediyor. Bunlardan sadece 2 milyon 152 bin 878 kişi İstanbul... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T10:51+0300

2024-02-09T10:51+0300

2024-02-09T10:51+0300

yaşam

istanbul

sivas

kastamonu

nüfus

kalabalık

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TÜİK verilerine göre 15 milyon 655 bin 924 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor.İstanbul kütüğüne kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi.Yani İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor. NTV'nin haberine göre, İstanbul'da en çok nereli var? İşte ilk 20 il şöyle:1- Sivas 754 bin 327 kişi2- Kastamonu - 544 bin 603- Ordu 515 bin 5444 - Giresun 482 bin 530 kişi5- Tokat 478 bin 587 kişi6 - Erzurum 450 bin 286 kişi7- Malatya 419 bin 224 kişi8- Samsun 415 bin 022 kişi9- Trabzon 411 bin 065 kişi10 - Sinop 365 bin 925 kişi11- 306 bin 869 Karslı12- 304 bin 722 Rizeli13- 300 bin 404 Erzincanlı14-263 bin 995 Mardinli15- 263 bin 921 Vanlı16- 259 bin 472 Ardahanlı17- 258 bin 004 Siirtli18- 244 bin 876 Bitlisli19- 236 bin 157 Diyarbakırlı20- 227 bin 688 Ağrılı

https://sputniknews.com.tr/20240206/turkiyenin-nufusu-aciklandi-1080456298.html

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