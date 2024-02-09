https://sputniknews.com.tr/20240209/istanbul-adliyesindeki-teror-saldirisinda-48-kisiye-tutuklama-talebi--1080584983.html

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında 48 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında 48 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında savcılıktaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, tutuklama... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T20:20+0300

2024-02-09T20:20+0300

2024-02-09T20:41+0300

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istanbul adliyesi

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terör saldırısı

tutuklama

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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklama, 48'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı.İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunda 35 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 48'i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Diğer 48 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.Şüphelilerin hakimlik sorgularının başlaması bekleniyor.Öte yandan, saldırıda yaralanan ve Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin taburcu edildiği öğrenildi.Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklanmaları talebiyle, 48'i ise haklarında adli kontrol mhükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240206/caglayan-adliyesine-silahli-saldiri-bakan-tunc-aciklama-yapiyor-1080471842.html

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