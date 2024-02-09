https://sputniknews.com.tr/20240209/finansal-istikrar-komitesinde-tuketici-kredileri-masaya-yatirildi-1080573686.html

Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Tüketici kredileri masaya yatırıldı

Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Tüketici kredileri masaya yatırıldı

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı. Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T14:17+0300

2024-02-09T14:17+0300

2024-02-09T14:17+0300

ekonomi

kredi kartı

finans

kredi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074813797_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b4cf8ff1ddcaa1f8744e17f319fc976c.jpg

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi.Toplantıda bu konuda uygulanabilecek tedbirlerin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240209/borsa-rekorunu-9000-puanin-uzerine-tasidi-1080572510.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı, finans, kredi