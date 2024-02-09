https://sputniknews.com.tr/20240209/erdogan-istanbul-ve-ankara-harap-oldu-izmir-zaten-berbat-1080576318.html

Erdoğan: İstanbul ve Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat

Erdoğan: İstanbul ve Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat

Erdoğan, "İstanbul harap oldu, Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat. CHP'nin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle buluşturacağız." dedi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T16:26+0300

2024-02-09T16:26+0300

2024-02-09T17:20+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

aday

antalya

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:AK Parti'nin Antalya adayları açıklanıyorCumhurbaşkanı Erdoğan, kentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/bahceli-ilkelerimizden-ve-vatan-sevgimizden-odun-vermedik-1080575263.html

https://sputniknews.com.tr/20240209/dem-parti-istanbul-adayini-acikladi-1080575144.html

antalya

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2024

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, aday, antalya