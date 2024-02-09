Erdoğan: İstanbul ve Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat
16:26 09.02.2024 (güncellendi: 17:20 09.02.2024)
© AA / Utku UçrakErdoğan
© AA / Utku Uçrak
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Erdoğan, "İstanbul harap oldu, Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat. CHP'nin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle buluşturacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
İstanbul harap oldu, Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat. CHP'nin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle buluşturacağız.
Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız
Önlerine 3 keçi katsanız,ellerine bir kasa portakal verseniz akşama hepsini kaybedip gelecek kifayetsizlikteki tiplere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilir
CHP alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda. Bünyesini kuşatan, ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz
Gezeravcı güzel gitti, güzel geldi. İnşallah daha çokça Gezeravcıları uzaya göndereceğiz.
AK Parti'nin Antalya adayları açıklanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Akseki Belediye Başkan Adayı: İbrahim Özkan
Aksu: Durmuş Kaan Şahin
Alanya: Adem Murat Yücel
Demre: İbrahim Oğuz
Döşemealtı: Bekir Kıvrım
Elmalı: Durmuş Ali Gökçe
Finike: Cenk Şimşek
Gazipaşa: Mustafa Aksoy
Gündoğmuş: Ali Gülen
İbradı : Hatice Sekmen
Kaş : Mutlu Ulutaş
Kemer : Rahman Şeker
Kepez : Rıza Sümer
Korkuteli Belediye Başkan Adayı: Sadık Önal
Kumluca Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Orhan Tekin
Konyaaltı Belediye Başkan Adayı: Durali Kolpak
Manavgat Belediye Başkan Adayı: Süleyman Okudan