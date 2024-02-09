https://sputniknews.com.tr/20240209/erdogan-islam-ulkelerinin-gazzedeki-zulme-tepki-vermesi-icin-diplomatik-temaslarimizi-surduruyoruz-1080567028.html

Erdoğan: İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme tepki vermesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz

Erdoğan: İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme tepki vermesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcıyoruz."... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T11:08+0300

2024-02-09T11:08+0300

2024-02-09T11:09+0300

politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişli'de bir otelde düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5. Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda katılımcıları selamlayarak kendisine iletilen davet için teşekkür etti.Başarılı geçmesini dilediği genel kurulun gençlerle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz eden Erdoğan, forum vesilesiyle İslam dünyasının dört bir yanından Türkiye'ye gelen misafirlere "Hoş geldiniz" dedi.Gençlik Forumu'nun tohumlarını 2004 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte attıklarını hatırlatan Erdoğan, "Başkanımızın ve ekibinin de gayretleriyle giderek adından daha fazla söz ettiriyor." ifadesini kullandı.Erdoğan, İslam Gençlik Forumu'nun bugün Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Arap Yarımadası'na kadar geniş bir coğrafyada Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.'Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman gençlerin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlenerek öz güvenli yetişmeleri için geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştiren forumu tebrik ederek, şöyle konuştu:İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun Filistin davasında her daim sergilediği dirayetli ve aktif duruşu takdirle karşıladığını ifade ederek, katılımcılardan ülkelerine selam götürmelerini istedi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/bm-israil-saldirisi-altinda-gazzede-acligin-12-kat-arttigini-duyurdu-1080518982.html

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