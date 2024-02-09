https://sputniknews.com.tr/20240209/devlet-bahceli-mhpnin-kurulusunun-55inci-yil-donumunde-alparslan-turkesin-kabrini-ziyaret-etti-1080580770.html
Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 55'inci yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 55'inci yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T18:27+0300
2024-02-09T18:27+0300
2024-02-09T18:27+0300
türkiye
devlet bahçeli
mhp
alparslan türkeş
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret edip dua etti.
https://sputniknews.com.tr/20240209/bahceli-ilkelerimizden-ve-vatan-sevgimizden-odun-vermedik-1080575263.html
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devlet bahçeli, mhp, alparslan türkeş
devlet bahçeli, mhp, alparslan türkeş
Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 55'inci yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret edip dua etti.