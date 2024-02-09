https://sputniknews.com.tr/20240209/blackwaterin-kurucusu-prince-kendini-yonetemeyen-ulkeleri-yonetmeliyiz-1080587071.html

Blackwater'ın kurucusu Prince: Kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmeliyiz

Blackwater'ın kurucusu Prince: Kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmeliyiz

ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, kendini yönetemeyen... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T21:40+0300

2024-02-09T21:40+0300

2024-02-09T21:40+0300

dünya

blackwater

erik prince

abd

meksika

afrika

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Youtube'da "Off Leash With Erik Prince" adlı kanalda yayımlanan videoda 'ABD-Meksika sınırının güvenliği' ve 'düzensiz göçmen sorunu' gibi konularda değerlendirmeleri yer alan Prince, son dönemde gündeme gelen düzensiz göçmen sorununu eleştirdi.Prince, yönetimin ne demek olduğunun ve hangi ülkelerin iyi yönetildiğinin asıl konu olduğunu belirterek, "Eğer dünyadaki bu ülkelerin çoğu kendini yönetemiyorsa o zaman bizim tekrar emperyal tavrımızı takınarak, bu ülkelere 'kendinizi yönetemiyorsanız biz yöneteceğiz' deme zamanımız geldi. Artık yeter. İşgal edilmekten bıktık" ifadelerini kullandı.Bu ifadelerinin Afrika'nın büyük bir kısmı için de geçerli olduğunu vurgulayan Prince, bu bölgelerdeki hükümetleri yolsuzlukla suçlayan açıklamalarda bulundu.Sunucunun, "İzleyiciler 'Erik Prince yine sömürgecilikten dem vuruyor' diyecek" ifadesine ise Prince, "Kesinlikle" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20190118/blackwater-kurusu-prince-suriye-cekilen-abd-askerleri-1037171935.html

meksika

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blackwater, erik prince, abd, meksika, afrika