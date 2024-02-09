https://sputniknews.com.tr/20240209/blackwaterin-kurucusu-prince-kendini-yonetemeyen-ulkeleri-yonetmeliyiz-1080587071.html
Blackwater'ın kurucusu Prince: Kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmeliyiz
Blackwater'ın kurucusu Prince: Kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmeliyiz
ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, kendini yönetemeyen... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T21:40+0300
2024-02-09T21:40+0300
2024-02-09T21:40+0300
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blackwater
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abd
meksika
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Youtube'da "Off Leash With Erik Prince" adlı kanalda yayımlanan videoda 'ABD-Meksika sınırının güvenliği' ve 'düzensiz göçmen sorunu' gibi konularda değerlendirmeleri yer alan Prince, son dönemde gündeme gelen düzensiz göçmen sorununu eleştirdi.Prince, yönetimin ne demek olduğunun ve hangi ülkelerin iyi yönetildiğinin asıl konu olduğunu belirterek, "Eğer dünyadaki bu ülkelerin çoğu kendini yönetemiyorsa o zaman bizim tekrar emperyal tavrımızı takınarak, bu ülkelere 'kendinizi yönetemiyorsanız biz yöneteceğiz' deme zamanımız geldi. Artık yeter. İşgal edilmekten bıktık" ifadelerini kullandı.Bu ifadelerinin Afrika'nın büyük bir kısmı için de geçerli olduğunu vurgulayan Prince, bu bölgelerdeki hükümetleri yolsuzlukla suçlayan açıklamalarda bulundu.Sunucunun, "İzleyiciler 'Erik Prince yine sömürgecilikten dem vuruyor' diyecek" ifadesine ise Prince, "Kesinlikle" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20190118/blackwater-kurusu-prince-suriye-cekilen-abd-askerleri-1037171935.html
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blackwater, erik prince, abd, meksika, afrika
blackwater, erik prince, abd, meksika, afrika
Blackwater'ın kurucusu Prince: Kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmeliyiz
ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini söyledi.
Youtube'da "Off Leash With Erik Prince" adlı kanalda yayımlanan videoda 'ABD-Meksika sınırının güvenliği' ve 'düzensiz göçmen sorunu' gibi konularda değerlendirmeleri yer alan Prince, son dönemde gündeme gelen düzensiz göçmen sorununu eleştirdi.
Prince, yönetimin ne demek olduğunun ve hangi ülkelerin iyi yönetildiğinin asıl konu olduğunu belirterek, "Eğer dünyadaki bu ülkelerin çoğu kendini yönetemiyorsa o zaman bizim tekrar emperyal tavrımızı takınarak, bu ülkelere 'kendinizi yönetemiyorsanız biz yöneteceğiz' deme zamanımız geldi. Artık yeter. İşgal edilmekten bıktık" ifadelerini kullandı.
Bu ifadelerinin Afrika'nın büyük bir kısmı için de geçerli olduğunu vurgulayan Prince, bu bölgelerdeki hükümetleri yolsuzlukla suçlayan açıklamalarda bulundu.
Sunucunun, "İzleyiciler 'Erik Prince yine sömürgecilikten dem vuruyor' diyecek" ifadesine ise Prince, "Kesinlikle" yanıtını verdi.