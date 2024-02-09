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Batı basını: ABD’li gazeteci Carlson Rusya'da Snowden ve Tara Reade ile görüştü
Batı basını: ABD’li gazeteci Carlson Rusya'da Snowden ve Tara Reade ile görüştü
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'un Rusya’da ABD Başkanı Biden'ın eski danışmanı Tara Reade ve eski ABD istihbarat görevlisi Edward Snowden ile görüştüğü... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T01:32+0300
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dünya
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edward snowden
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ABD merkezli haber sitesi Semafor'da yer alan habere göre, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson Rusya gezisi sırasında, geçmişte danışmanlığını yaptığı mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ı kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan Tara Reade ve eski ABD istihbarat görevlisi Edward Snowden ile görüştü.Haber sitesine göre Carlson, Snowden ile birkaç saatlik bir görüşme gerçekleştirirken Reede ile bir röportajı yaptı.Edward Snowden, Haziran 2013’te, ABD ve İngiltere gizli servislerinin internetteki izleme programları hakkında gizli bilgileri Washington Post ve Guardian gazetelerine sızdırarak büyük bir uluslararası skandalın fitilini ateşlemişti. Daha sonra Hong Kong'a ve oradan da kendisine sığınma hakkı ve vatandaşlık veren Rusya’ya gitmişti.ABD Başkanı Joe Biden'ın senatör olarak görev yaptığı dönemde danışmanlığını üstlenen ve daha önce Biden'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirten Tara Reade de Rusya vatandaşlığı almak istiyor.Carlson'un Rusya ziyaretinin asıl amacı Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmaktı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-tucker-carlson-putinle-gerceklestirecegim-roportaj-beni-vatan-haini-yapmaz-1080491855.html
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tucker carlson, edward snowden, moskova, rusya
tucker carlson, edward snowden, moskova, rusya

Batı basını: ABD’li gazeteci Carlson Rusya'da Snowden ve Tara Reade ile görüştü

01:32 09.02.2024
© AP Photo / Richard DrewTucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
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Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'un Rusya’da ABD Başkanı Biden'ın eski danışmanı Tara Reade ve eski ABD istihbarat görevlisi Edward Snowden ile görüştüğü iddia edildi.
ABD merkezli haber sitesi Semafor'da yer alan habere göre, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson Rusya gezisi sırasında, geçmişte danışmanlığını yaptığı mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ı kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan Tara Reade ve eski ABD istihbarat görevlisi Edward Snowden ile görüştü.
Haber sitesine göre Carlson, Snowden ile birkaç saatlik bir görüşme gerçekleştirirken Reede ile bir röportajı yaptı.
Edward Snowden, Haziran 2013’te, ABD ve İngiltere gizli servislerinin internetteki izleme programları hakkında gizli bilgileri Washington Post ve Guardian gazetelerine sızdırarak büyük bir uluslararası skandalın fitilini ateşlemişti. Daha sonra Hong Kong'a ve oradan da kendisine sığınma hakkı ve vatandaşlık veren Rusya’ya gitmişti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın senatör olarak görev yaptığı dönemde danışmanlığını üstlenen ve daha önce Biden'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirten Tara Reade de Rusya vatandaşlığı almak istiyor.
Carlson'un Rusya ziyaretinin asıl amacı Devlet Başkanı Vladimir Putin ile röportaj yapmaktı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
DÜNYA
ABD'li gazeteci Tucker Carlson: Putin'le gerçekleştireceğim röportaj beni vatan haini yapmaz
7 Şubat, 10:03
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