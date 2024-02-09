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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Bahçeli: İlkelerimizden ve vatan sevgimizden ödün vermedik
Bahçeli: İlkelerimizden ve vatan sevgimizden ödün vermedik
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 55. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, ''Türklük gururu ile İslam fazileti ile 55 senede... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşuyor.
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devlet bahçeli, mhp, seçim
devlet bahçeli, mhp, seçim

Bahçeli: İlkelerimizden ve vatan sevgimizden ödün vermedik

15:37 09.02.2024 (güncellendi: 15:41 09.02.2024)
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 55. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, ''Türklük gururu ile İslam fazileti ile 55 senede ilkelerimizden, vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Devir artık Türk devridir. Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir.'' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşuyor.
''Bugün MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümüdür hayırlı olsun inşallah. İlk günkü azi ve kararlılıkla ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz. Önümüze çekilen perdeleri aralıyoruz. Sabrettik çıktığımız seferde desteği milletten zaferi Allah'tan diledik.
Türklük gururu ile İslam fazileti ile 55 senede ilkelerimizden vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Fırtınalar çıktı duruşumuzu bozmadık. Canımıza kastetseler de can bağladık ülkemize. 55 yıl boyunca milli ve manevi değerleri esas aldık.
Gazze'de katledilen bebekler uluslararası toplumun aciz halini gözler önüne sermiştir. Küresel adalet yerlerde sürüklenmektedir. Hazırladığımız insanlığın huzur projesi ile huzurun hürriyet gibi bir insan hakkı olduğu belgelenmiştir.
Türk birliği bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşecek. Devir artık Türk devridir. Belini doğrultan tarih düştüğü yerden ayaklanan coğrafya Türk milletine büyük imkanlar sunmaktadır. Siyasette önceliğimiz istirarlı iddialı sosyal ve ekonomik sorunları temelinden çözmüş bir Türkiye'nin dünyanın huzuruna azami ölçüde destek olmasıdır.
Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yeni hükümet sistemiyle lider ülke Türkiye olacak.
Ahlak çeşmemizi zehirlemeyi amaçlayan hain çevrelerin uykularını kaçırdık. Halkımız ne diyorsa onu söyledik. Nerede bir zulüm varsa tarafımızı insanlıktan yana belirledik. Zulmü alkışlamadık, zalimi hiç sevmedik.''
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