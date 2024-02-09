Bahçeli: İlkelerimizden ve vatan sevgimizden ödün vermedik

''Bugün MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümüdür hayırlı olsun inşallah. İlk günkü azi ve kararlılıkla ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz. Önümüze çekilen perdeleri aralıyoruz. Sabrettik çıktığımız seferde desteği milletten zaferi Allah'tan diledik. ''Bugün MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümüdür hayırlı olsun inşallah. İlk günkü azi ve kararlılıkla ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz. Önümüze çekilen perdeleri aralıyoruz. Sabrettik çıktığımız seferde desteği milletten zaferi Allah'tan diledik.

Türklük gururu ile İslam fazileti ile 55 senede ilkelerimizden vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Fırtınalar çıktı duruşumuzu bozmadık. Canımıza kastetseler de can bağladık ülkemize. 55 yıl boyunca milli ve manevi değerleri esas aldık. Türklük gururu ile İslam fazileti ile 55 senede ilkelerimizden vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Fırtınalar çıktı duruşumuzu bozmadık. Canımıza kastetseler de can bağladık ülkemize. 55 yıl boyunca milli ve manevi değerleri esas aldık.

Gazze'de katledilen bebekler uluslararası toplumun aciz halini gözler önüne sermiştir. Küresel adalet yerlerde sürüklenmektedir. Hazırladığımız insanlığın huzur projesi ile huzurun hürriyet gibi bir insan hakkı olduğu belgelenmiştir. Gazze'de katledilen bebekler uluslararası toplumun aciz halini gözler önüne sermiştir. Küresel adalet yerlerde sürüklenmektedir. Hazırladığımız insanlığın huzur projesi ile huzurun hürriyet gibi bir insan hakkı olduğu belgelenmiştir.

Türk birliği bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşecek. Devir artık Türk devridir. Belini doğrultan tarih düştüğü yerden ayaklanan coğrafya Türk milletine büyük imkanlar sunmaktadır. Siyasette önceliğimiz istirarlı iddialı sosyal ve ekonomik sorunları temelinden çözmüş bir Türkiye'nin dünyanın huzuruna azami ölçüde destek olmasıdır. Türk birliği bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşecek. Devir artık Türk devridir. Belini doğrultan tarih düştüğü yerden ayaklanan coğrafya Türk milletine büyük imkanlar sunmaktadır. Siyasette önceliğimiz istirarlı iddialı sosyal ve ekonomik sorunları temelinden çözmüş bir Türkiye'nin dünyanın huzuruna azami ölçüde destek olmasıdır.

Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yeni hükümet sistemiyle lider ülke Türkiye olacak. Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yeni hükümet sistemiyle lider ülke Türkiye olacak.