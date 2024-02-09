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Bitcoin 46 bin doları aştı
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın ne kadar oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,6810 liradan, euro 33,0450 liradan güne başladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 30,6790 liradan alınan dolar, 30,6810 liradan satılıyor. 33,0430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0450 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,5960 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0010 lira olmuştuGram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 5, çeyrek altın 3 bin 248 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 952 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 33 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.949 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.54 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.54 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 46.189 dolar seviyesinde.
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altın fiyatları ne kadar? gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları
altın fiyatları ne kadar? gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın ne kadar oldu?

09:44 09.02.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,6810 liradan, euro 33,0450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,6790 liradan alınan dolar, 30,6810 liradan satılıyor. 33,0430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0450 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,5960 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0010 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 5, çeyrek altın 3 bin 248 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 952 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 33 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.949 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 81.54 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.54 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin bugün 46.189 dolar seviyesinde.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası rezervleri 135.4 milyar dolara geriledi
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