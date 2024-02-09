https://sputniknews.com.tr/20240209/altin-fiyatlari-yukseliyor-gram-altin-ne-kadar-oldu-1080563634.html

Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükseliyor: Gram altın ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 30,6810 liradan, euro 33,0450 liradan güne başladı. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T09:44+0300

2024-02-09T09:44+0300

2024-02-09T09:44+0300

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Serbest piyasada 30,6790 liradan alınan dolar, 30,6810 liradan satılıyor. 33,0430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0450 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,5960 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0010 lira olmuştuGram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 5, çeyrek altın 3 bin 248 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 952 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 33 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.949 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.54 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.54 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 46.189 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240208/merkez-bankasi-rezervleri-1354-milyar-dolara-geriledi-1080540844.html

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